Zelenski insta els ciutadans de tot el món a protestar aquest dijous contra la invasió russa

Volodimir Zelenski @ep





El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha instat a última hora d'aquest dimecres els milions de persones de tot el món a protestar contra la invasió russa a Ucraïna, un mes després que el president rus, Vladímir Putin, anunciés una "operació militar especial" al país.





"Mostreu la vostra postura! Sortiu de les oficines, les cases, les escoles i universitats. Sortiu en nom de la pau. Veniu amb símbols ucraïnesos per fer costat a Ucraïna, per donar suport a la llibertat, per donar suport a la vida", ha reclamat Zelenski en un discurs, informa en un comunicat la pàgina web oficial de la Presidència.





Així, ha demanat als ciutadans que surtin "a les places" i "als carrers" en aquesta data tan simbòlica per defensar "que la gent importa, la llibertat importa, la pau importa i Ucraïna importa". "Al centre de les vostres ciutats. Atureu la guerra tots junts", ha afegit el president d'Ucraïna.





Zelenski ha tornat a lamentar que les tropes russes estiguin destruint les ciutats del seu país: "Maten civils indiscriminadament. Violen dones. Segresten nens. Disparen als refugiats. Capturen combois humanitaris. Es dediquen al saqueig", ha assegurat.





També ha fet una crida als ciutadans russos: creu que molts d'ells estan "fastiguejats per la política del seu Estat", "farts del que veuen a la televisió" i "de les mentides dels seus propagandistes a Internet". I ha insistit que "Ucraïna mai no ha amenaçat la seguretat de Rússia".





CIMERES A EUROPA





Zelenski s'ha mostrat esperançat davant les cimeres que se celebraran aquest dijous a Brusselles: "Els polítics també han de donar suport a la llibertat. Tots. Han de donar suport a la lluita per la vida. Estem esperant passos significatius. De l'OTAN, la UE i el G7", ha assenyalat.





El mandatari ha insistit a sollicitar el tancament del cel ucraïnès. "Demanem tancar el nostre cel i demanem l'ajuda de l'OTAN per ser efectius i sense límits", també amb armes.





"Demanem a l'Aliança que digui que ajudarà plenament Ucraïna a guanyar aquesta guerra, a netejar els nostres territoris dels invasors i a restablir la pau a Ucraïna", ha subratllat.





UN MES DE "RESISTÈNCIA"





Zelenski també ha celebrat la resistència del poble ucraïnès durant el mes d'invasió russa: "Ha passat un mes. Hem resistit sis vegades més del que l'enemic havia planejat, del que el comandament rus havia informat al president rus".





"Reconstruirem cada ciutat que resisteixi heroicament. Durem els invasors davant la justícia per cada crim", ha conclòs el president ucraïnès.