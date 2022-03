Carlota Corredera abandona Sálvame: aquest divendres presentarà el programa "per últim cop"

Carlota Corredera @ep





Carlota Corredera deixarà Sálvame per centrar-se en un nou format. La presentadora anirà al plató del programa aquest divendres 24 de març "per darrera vegada", segons ha informat La Fàbrica de la Tele mitjançant un comunicat recollit per CatalunyaPress.





"Carlota Corredera emprèn un projecte personal amb La Fàbrica de la Tele, una idea original de la mateixa presentadora que barrejarà actualitat i entreteniment", explica la productora en un comunicat que ha estat compartit per Corredera.





La productora recorda que Corredera "13 anys després de posar-lo en marxa com a directora i de formar part del seu equip de presentadors des del 2014".