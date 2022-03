Mor per Covid-19 Stephen Wilhite, el creador dels GIF

Stephen Wilhite @ep





Stephen Wilhite , un dels principals inventors del GIF, va morir la setmana passada de Covid-19 a l'edat de 74 anys, segons la seva dona, Kathaleen, que ha confirmat la notícia a The Verge . Estava envoltat de familiars quan va morir. La seva pàgina d'obituari assenyala que “fins i tot amb tots els seus èxits, va continuar sent un home molt humil, amable i bo”.





Stephen Wilhite va treballar a crear els GIF, o format d'intercanvi de gràfics, que ara es fan servir per a reaccions, missatges i bromes, mentre treballava a CompuServe a la dècada de 1980. Es va retirar a principis de la dècada de 2000 i va passar el seu temps viatjant , acampant i construint maquetes de trens al soterrani.





Encara que els GIF són sinònim de memes animats d'Internet en aquests dies , aquesta no va ser la raó per la qual Wilhite va crear el format. CompuServe els va introduir a finals de la dècada de 1980 com una forma de distribuir "gràfics d'alta qualitat i alta resolució" en color en un moment en què les velocitats d'Internet eren glacials en comparació del que són avui.





“Ell va inventar el GIF per si mateix; en realitat ho va fer a casa i ho va portar a la feina després que ho va perfeccionar”, va dir Kathaleen.







A l'entrevista del Times, Wilhite va dir que un dels seus GIF favorits és el meme del nadó ballant, que es va tornar viral abans que els termes "mems" i "tornar-se viral" fossin àmpliament utilitzats.