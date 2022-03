Mor la periodista russa Oksana Baulina en un bombardeig sobre Kíiv

Oksana Baulina @ep







La periodista russa de 'The Insider', Oksana Baulina , ha mort a Kíiv per un bombardeig mentre gravava imatges de la destrucció provocada per les tropes russes en un centre comercial al districte Podilski de la capital d'Ucraïna.





" També ha mort un altre civil i dues persones més que l'acompanyaven van resultar ferides i hospitalitzades ", ha detallat el mitjà, que ha estès el seu condol als familiars i amics de la periodista, que va estar a Leòpolis i Kíev informant de la guerra a Ucraïna .





"Abans d´unir-se al nostre projecte de mitjans, Oksana va treballar com a productora per a la Fundació Anticorrupció (de l´opositor rus Alexei Navalni).





Després que l'organització fos catalogada com una organització extremista, va haver d'abandonar Rússia per continuar informant sobre la corrupció del govern rus per a The Insider”, ha assenyalat.





L'ONG Reporters Sense Fronteres (RSF) s'ha fet ressò de la notícia i ha assenyalat al seu perfil oficial de Twitter que "els periodistes no han de ser objectius de guerra", mentre que la Federació Europea de Periodistes (EFJ) també ha condemnat el bombardeig d'objectius civils per part de l'Exèrcit rus.





" Alguns periodistes són atacats deliberadament amb la clara intenció d'intimidar tota la professió, cosa que constitueix un crim de guerra. A altres els disparen en àrees residencials amb múltiples víctimes civils ", ha dit el secretari general de l'EFJ, Ricardo Gutiérrez, qui ha dit que aquestes accions "no poden quedar impunes".





El Sindicat Nacional de Periodistes d'Ucraïna (NUJU) ha confirmat la seva mort, la sisena periodista a morir des que va començar la invasió russa a Ucraïna, segons recull l'EFJ en un comunicat a la pàgina web.





Els altres cinc noms són Yevhenii Sakun, un camarògraf ucraïnès assassinat el passat 1 de març durant un atac a la torre de televisió a Kíev; el periodista ucraïnès Viktor Dedov, assassinat el passat 11 de març a Mariúpol; el periodista nord-americà assassinat a trets a Irpin, Brent Renaud i la mort del càmera de la cadena de televisió Fox News Pierre Zakrzewski i de la periodista ucraïnesa Oleksandra Kuvshinova a Kíev.