Una protesta de 350 transportistes talla a peu la Ronda Litoral de Barcelona

Una protesta de 350 transportistes --segons xifres de la Guàrdia Urbana-- talla a peu aquest dijous des de les 9.00 hores la Ronda Litoral de Barcelona , a l'onzena jornada d'atur al sector per protestar contra la pujada dels preus i dels carburants.





Els concentrats han iniciat la marxa al carrer 3 de la Zona Franca de Barcelona i han entrat a la ronda en sentit Besòs, on han caminat fins a la sortida 14.





Pels volts de les 10.30 hores han canviat de sentit, tallant la via direcció Llobregat, i han tornat cap a la sortida 17, per dirigir-se cap al carrer 3, el punt d'origen de la manifestació.





Es tracta del segon dia consecutiu en què els transportistes tallen la Ronda Litoral a peu --també preveuen fer-ho divendres-- , mentre que dilluns passat uns 370 vehicles, la majoria camions, van fer una marxa lenta per les Rondes de Barcelona.





L'atur indefinit ha estat convocada per la Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport, una organització sense representació al Comitè Nacional (CNTC), que reclama mesures per millorar la situació laboral dels transportistes i per frenar l'increment del preu del carburant.