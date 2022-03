Ayuso: "Què hi ha ara a les prestatgeries de molts supermercats? Res. Quan governa l'esquerra el que queda és això"

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha indicat aquest dijous que a molts supermercats en aquest país ara mateix el que hi ha a les prestatgeries és "res", perquè quan governa l'esquerra "el que queda és això, res" .





Isabel Díaz Ayuso @ep





"Quan va caure el mur de Berlín l'altra part de la societat va voler veure què hi havia a l'altra banda, on havien estat governant socialistes i comunistes després de tant de temps i no hi havia res. Què hi ha ara mateix a les prestatgeries de molts supermercats d'aquest país? El no-res", ha llançat Ayuso durant la Sessió de Control al Govern en resposta a la pregunta del portaveu del PSOE, Juan Lobato.





Al seu parer, és una cosa que passa quan "cau la pancarta, quan cau l'ecologisme feminista resilient i empoderat" i les classes mitjanes s'adonen que "quan a l'altre costat del mur governa l'esquerra "el que queda és això : res, tirania i pobresa".





Així mateix, la dirigent autonòmica ha defensat que la situació de la Comunitat de Madrid és "molt millor perquè hi ha un govern del PP en coalició amb Vox i no un de l'esquerra que està arruïnant les classes mitjanes i especialment les vulnerables".





Per part seva, el portaveu del PSOE ha lamentat que la presidenta segueixi en "una bombolla" i li ha retret la seva "falta de solvència i projecte per a Madrid". "Segueix volent viure de fum, cridar l'atenció i ni sap si pot fer res més", ha llançat.





Lobato ha recordat els municipis que ha visitat i ha reconegut que els ramaders i agrícoles li han traslladat queixes i reclamacions "justes", però també li han parlat de la "desídia" del Govern d'Ayuso.





Li ha qüestionat si pensa "sortir de la bombolla i posar-se a treballar en els problemes dels madrilenys" i li ha demanat que presenti un pla per fomentar i desenvolupar el vi i els productes de Madrid.