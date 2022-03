El fill de la acusada d'intentar matar-lo quan dormia: "Em vaig despertar al sentir dolor i em va dir que era un somni"

El fill d'una dona acusada d'intentar matar-lo mentre dormia al seu costat ha relatat al judici com es va despertar sobresaltat a les cinc de la matinada del 18 d'octubre del 2020 en sentir un fort dolor al coll, veient la seva mare com li lliscava un ganivet mentre li tapava la boca i el nas.





"Vaig veure el ganivet al meu coll i em deia que em dormís, que tot era un somni mentre em tapava la boca. Vaig aconseguir desfer-me i fugir de l'habitació ", ha relatat el menor, que ha estat explorat pel fiscal a través d'una videoconferència mentre la seva mare es portava capcota les mans a la cara. Al moment dels fets, el nen tenia 11 anys.





Arxiu - Una sala de l'Audiència Provincial de Madrid - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu





L'acusada s'enfronta a una petició de 18 anys de presó per un delicte d'assassinat en grau de temptativa, però tant el fiscal com la defensa sol·liciten que se li apliqui una eximent completa d'alienació mental perquè ingressi en un psiquiàtric.





Segons corroboren informes forenses, ratificats a la vista oral, la dona patia trastorn límit de personalitat amb alteració de l'ànim i trastorn depressiu, per la qual cosa tenia alterada de forma "greu" les seves facultats intel·lectives i volitives.





"Es va produir un episodi de desconnexió del medi", ha exposat el forense, indicant que té "una marcada impulsivitat". "Per això s'explica aquesta conducta tan estranya, cosa que fa pensar en trastorn psicopatològic amb una nul·litat de capacitats", ha afegit.





A la seva declaració, l'agressora s'ha limitat a assenyalar que no recorda res . "De tot aquell any, només recordo que sortíem a aplaudir", ha dit en referència als aplaudiments als sanitaris durant el confinament domiciliari de la primera onada de la pandèmia.





A preguntes del fiscal, el menor ha narrat davant el tribunal que va estar jugant a la consola amb la seva tia i després se'n va anar a dormir al llit de la seva mare.





"Em vaig despertar en sentir dolor al coll i vaig veure la meva mare amb un ganivet que em deia dormit. És un somni. Em tenia atrapat no sé com. Em va intentar clavar el ganivet però vaig aconseguir escapar-me a la cambra de bany i vaig veure una raja" , ha explicat.





Després, va fugir a la cambra de la seva tia, que va acudir a veure la mare estant aquesta asseguda sobre el seu llit amb el ganivet. "Ens vam anar i vam trucar ambulància", ha apuntat. L'acusada va ingressar llavors a la Unitat psiquiàtrica de l'Hospital 12 d'octubre sota custòdia policial.





L'exparella de l'acusada ha assenyalat que en el moment dels fets estava ingressat a l'hospital. "Em va trucar la meva germana i em va explicar que li havia intentat tallar el coll. Que deia al nen que tot era un somni", ha dit.





FETS JUTJATS





Segons el fiscal, l'acusada va aprofitar cap a les 5 de la matinada el moment en què dormia el seu fill d'onze anys per intentar tallar-li el coll amb un ganivet. No obstant, la dona no va poder consumar el seu propòsit perquè el jove es va despertar pel dolor.





Va ser llavors quan el menor va començar a cridar i a intentar impedir que li tapés la boca i el nas. A continuació va propinar a la seva mare una empenta i va sortir corrent de l'habitació per demanar auxili a la seva tia, que finalment va avisar la policia.





El noi va patir una ferida incisa a la zona dreta del coll de 12 cm de longitud. L'acusada, en el moment de cometre els fets, patia un trastorn d'adaptació, reacció depressiva perllongada i un trastorn per inestabilitat emocional de la personalitat tipus límit, a més d'un probable trastorn dissociatiu que van alterar greument les facultats intel·lectives i volitives.





La Fiscalia reclama a la dona, que està privada de llibertat per aquesta causa des del dia 18 d'octubre del 2020, una indemnització en concepte de responsabilitat civil de cent euros pels dies que el menor va trigar a curar de les seves lesions i d'altres 10.000 euros pels danys morals causats.