La benzina i el dièsel baixen per primera vegada des de començament d'any

Assortidor de gasolina @ep





El preu de la gasolina i del gasoil ha baixat aquesta setmana per primera vegada des de començament d'any, després d'onze setmanes consecutives d'increments i després de batre tots els rècords a causa de la invasió russa d'Ucraïna i el seu impacte en l'encariment del petroli.





En concret, el preu mitjà del litre de gasolina a Espanya s'ha moderat fins als 1,813 euros, fet que suposa una rebaixa de l'1,68% davant de la setmana passada, mentre que en el cas del dièsel se situa en 1,797 euros i el descens és de l'1,1%, segons les dades del Butlletí Petroler de la Unió Europea.





Tot i aquest descens, des de començament d'any el dièsel acumula un encariment del 33,4%, mentre que la gasolina ha repuntat un 22,58%.





El preu dels carburants va donar una treva a finals del 2021, quan va encadenar fins a cinc setmanes de caigudes, i des del començament d'aquest any aquesta és la primera setmana en què frena la seva escalada.





DESPRÉS DE L'ESTELLA DEL PREU DEL CRU





La baixada en el preu dels combustibles es produeix malgrat el repunt de la cotització del barril de Brent, que després del començament de la guerra a Ucraïna va escalar fins als 131 dòlars, després es va col·locar per sota dels 100 dòlars i des d'aquesta setmana s'ha mantingut al voltant dels 120 dòlars.





El preu dels carburants depèn de múltiples factors, com la cotització específica (independent de la del petroli), l'evolució del cru, els impostos, el cost de la matèria primera i de la logística i els marges bruts.





D'aquesta manera, l'evolució a la cotització del cru no es trasllada directament als preus de la gasolina, sinó que ho fa amb un decalatge temporal. És el fenomen conegut com a 'efecte ploma' (tardança dels preus a baixar) i 'efecte coet' (rapidesa dels preus a pujar).





Per la seva banda, el preu del barril de petroli West Texas Intermediate (WTI), de referència per als Estats Units, prossegueix en preus elevats i ha arribat a cotitzar avui en 115 dòlars, en comparació dels 60,9 de fa just un any. En aquest cas, el màxim també es va assolir el 8 de març passat, quan el WTI va tocar els 123,7 dòlars per barril.





OMPLIR EL DIPÒSIT, ENTRE 27 i 33 EUROS MÉS CAR QUE FA UN ANY





Així, omplir un dipòsit mitjà de gasolina de 55 litres costa ara al voltant de 99,72 euros, uns 27 euros més que fa un any, mentre que en el cas de proveir amb gasoil ascendeix a uns 98,84 euros, uns 33, 3 euros més que la mateixa setmana del 2021.





Amb aquesta nova pujada al preu dels carburants, l'ompliment del dipòsit aquesta setmana és un 37,24% més car que fa un any per al cas de la gasolina i un 50,75% superior en el cas del gasoil.





Tot i aquests nivells, el preu de la gasolina sense plom de 95 és a Espanya per sota de la mitjana de la Unió Europea, situada a 1,949 euros el litre, i de la zona euro, amb un preu mitjà de 2,04 euros . En el cas del dièsel passa una cosa similar, ja que el preu a la UE és de 1,939 i de 2 a la zona euro.





El menor nivell de preus finals respecte als països de l'entorn és perquè Espanya, malgrat les pujades de l'IVA, els impostos més grans i els gravàmens al biodièsel, continua comptant amb una menor pressió fiscal, en general, que la mitjana comunitària.