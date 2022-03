CaixaBank activa un protocol per a l'atenció a refugiats ucraïnesos a les oficines

Caixabank @ep





CaixaBank ha activat un protocol per a l'atenció a refugiats ucraïnesos a les oficines a Espanya que inclou un producte específic i mesures per facilitar la comunicació amb els gestors de l'entitat i la comprensió de documents i contractes.





Aquest producte és el Compte Social de CaixaBank, amb un paquet de serveis financers bàsics de forma gratuïta per a clients en situació de vulnerabilitat, ha informat aquest dijous.





També té disponible un servei de traducció simultània que les oficines podran sol·licitar, així com adaptacions especials en el sistema tecnològic per a clients i empleats de la documentació per a la contractació del Compte Social.





En el cas dels documents per a clients, els ucraïnesos que formalitzin l'obertura del Compte Social podran tenir un document amb les condicions del servei traduït al vostre idioma.





COMPTE SOCIAL





El Compte Social busca "assegurar la inclusió financera de persones que acrediten una situació de vulnerabilitat", està en catàleg des del 2014 i agrupa serveis bàsics de forma gratuïta.





En concret, ofereix compte corrent, targeta de dèbit, accés a la banca en línia i ús gratuït dels caixers de CaixaBank, incloent-hi l'ingrés de xecs.





Els usuaris no poden superar uns límits dingressos o de saldo mensual: més de 600 euros mensuals dingressos, procedents de nòmina, ajudes socials o ambdues vies, i saldo mitjà mensual inferior a 2.000 euros.





A més, la població ucraïnesa refugiada a Espanya té a CaixaBank diversos serveis gratuïts, independentment del banc del qual siguin clients.