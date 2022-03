El Tribunal Superior de Londres nega la immunitat a Joan Carles I i podria ser jutjat per assetjament a Corinna

Joan Carles I @ep





El Tribunal Superior de Londres ha determinat que Joan Carles I no té immunitat al Regne Unit després de l'abdicació al càrrec de rei d'Espanya. Així, ha conclòs que pot seguir endavant la demanda que va presentar Corinna Larsen .





"En nom de la claredat, es requerirà que la Demandant modifiqui detalls de la reclamació per aclarir que els fets imputats contra el General Sanz Roldán s'hi haurien dut a terme a títol personal", ha assenyalat el magistrat.





La defensa del rei emèrit va al·legar davant el jutge que "La seva Majestat gaudeix d'immunitat" i que la justícia britànica no era competent per atendre la demanda presentada per Larsen.





A la seva demanda, l'examiga íntima del monarca va demanar als tribunals que reclamessin al rei emèrit una indemnització pels costos del seu tractament mèdic de salut mental, per la "instal·lació de mesures de seguretat personal i serveis diaris de protecció" i per la contractació a "exdiplomàtics i exfuncionaris del Govern" perquè intervinguessin amb la finalitat de "posar fi a l'assetjament" que diu haver rebut per part de Joan Carles I.