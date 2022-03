Sánchez Llibre urgeix lideratge al Govern central davant la pujada de preus i evitar una "explosió social"

Josep Sánchez Llibre @ep





El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre , ha urgit lideratge al Govern central davant la pujada de preus energètics i de carburants per evitar que desemboqui "en una explosió social de greus conseqüències".





Ho ha dit aquest dijous en declaracions per valorar la situació de l'economia productiva davant de les conseqüències de la guerra d'Ucraïna, en què ha advertit que es tracta d'una tragèdia que "amenaça greument" la supervivència de moltes empreses, famílies i autònoms .





"Instem i demanem al Govern que lideri i resolgui aquest conflicte de gran magnitud i actuï ràpidament amb mesures econòmiques com a subvencions o impostos per rebaixar el preu de carburants i energia perquè transportistes puguin començar a treballar diàriament i amb la màxima tranquil·litat des d'avui mateix" , ha sentenciat.





Ha explicat que es tracta d'una crida perquè el Govern "lideri sí o sí aquesta greu situació" que segons ell pot desembocar en greus conseqüències econòmiques i socials i pot afectar greument la continuïtat de moltes empreses i autònoms.





Sánchez Llibre ha definit aquestes peticions com una manifestació de suport al comunicat de dimecres de Ceoe i Cepyme que demanava al Govern que "clarifiqui i detalli amb la màxima urgència" les mesures que preveu adoptar per frenar la pujada dels costos energètics i l'espiral inflacionista , així com per posar fi al bloqueig de les carreteres.