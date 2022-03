Desenvolupen un algoritme que permet identificar les persones pel batec del cor

Un estudi de la Universitat Carlos III de Madrid (UC3M) , juntament amb la Shahid Rajaee Teacher Training University de l'Iran, conclou que el batec del cor pot ser utilitzat com una eina biomètrica per identificar les persones a través d'un algorisme.





Segons ha explicat la UC3M en un comunicat, La biometria és la ciència que explora la identificació d'éssers humans i animals mitjançant mesures biològiques o característiques físiques, per exemple, les empremtes dactilars o l'iris de l'ull.





En aquest sentit, les eines basades en biometria són cada cop més utilitzades en camps com la seguretat , per complementar o substituir els sistemes de contrasenyes; i l'administració civil, en el registre i la provisió de documents d'identitat.





Aquesta investigació planteja una tècnica innovadora per identificar els individus, basant-se en les particularitats exclusives del batec del cor.





Per fer-ho, s'utilitzen electrocardiogrames (ECG) i s'analitzen cinc qualitats musicals: dinàmica, ritme, timbre, to i tonalitat -comunament utilitzades per caracteritzar arxius d'àudio-, aplicant-les al so dels batecs.





D'aquesta manera, s'obté una combinació de paràmetres a partir d'aquestes cinc qualitats, que és única per a cada persona i que compta amb una taxa de precisió del 96,6 %.





"La identificació biomètrica basada en registres cardíacs s'ha estudiat des de fa anys, provant ser efectiva. La principal novetat que aporta la nostra feina és que considerem el registre ECG, que és un senyal temporal, com si fos una ona de so. A partir de aquí, analitzem aquesta ona de so utilitzant les qualitats que es fan servir habitualment per caracteritzar la música", ha explicat la investigadora del Departament d'Informàtica de la UC3M Carmen Cámara





El principal avantatge d'aquesta tècnica és la universalitat de les seves identificacions, ja que actualment certes persones encara no poden ser reconegudes per determinats tipus de biometria _-en casos de lesions, amputacions o característiques físiques discapacitants_-, però el batec del cor és una biosenyal que és present en tots els éssers humans, sense excepció.





Un altre avantatge és el baix cost i el funcionament no invasiu. "A dia d'avui, ja hi ha polseres i rellotges intel·ligents que realitzen el registre ECG, de manera que n'hi hauria prou amb instal·lar-hi una aplicació que faci ús del nostre algorisme d'identificació", ha comentat l'investigador Pedro Peris-López, també del Departament d'Informàtica de la UC3M.





ENCARA EN FASE DE DESENVOLUPAMENT





Actualment, aquesta tècnica continua en fase de desenvolupament. Tot i que el futur de la identificació cardíaca és prometedor, els investigadors afirmen que encara han de "seguir la investigació en aquesta línia, abans de plantejar la comercialització".





Un dels aspectes crítics d'aquest estudi consisteix a analitzar el comportament del sistema en funció de les diferents activitats que faci la persona, com ara passejar, córrer, descansar, fer un esforç físic o veure's en una situació d'estrès.





A més, cal tenir en compte factors com la utilització de marcapassos o els efectes d'una arítmia. L'edat també és un factor que cal tenir en compte. "A causa del nostre envelliment, el senyal canvia lleugerament amb el temps. Això vol dir que haurem d'actualitzar el nostre sistema cada cinc anys, aproximadament", han aclarit els investigadors.