Un diplomàtic rus amenaça l'OTAN: "Tenim dret a pressionar el botó nuclear"

Un alt diplomàtic rus ha assegurat que Moscou té el dret de fer servir armes nuclears si és "provocat" per l'OTAN. Dmitry Polyanskiy , l'ambaixador adjunt de Rússia davant l'ONU, va fer l'esgarrifosa advertència després que el portaveu de Vladimir Putin es negués a descartar una bomba nuclear a Ucraïna davant d'una "amenaça existencial".





En ser preguntat per si Putin tenia raó en mantenir la perspectiva d'una guerra nuclear sobre la resta del món, Polyanskiy va dir a Sky News: " Si Rússia és provocada per l'OTAN, si Rússia és atacada per l'OTAN, per què no, som una potència nuclear No crec que sigui correcte dir-ho, però no és correcte amenaçar Rússia i intentar interferir ”.





Polyanskiy va parlar des de l'interior de la missió de Rússia davant de l'ONU a Nova York, on les imatges del president Putin adornen les parets. Els comentaris de Polyanskiy es produeixen després que el portaveu de Putin, Dmitry Peskov, també suggerís que Rússia podria recórrer a les armes nuclears.





L'entrevistadora de CNN, Christiane Amanpour, ho va pressionar sobre si estava "convençut o confiat" que el president Putin no faria servir l'opció nuclear. Ell va respondre: "Tenim un concepte de seguretat interna, i és públic. Pot llegir totes les raons per fer servir armes nuclears. Aleshores, si és una amenaça existencial per al nostre país, llavors es pot usar d'acord amb el nostre concepte". Ni Peskov ni Polyanski van definir el que entenien per provocació o amenaça.





Rússia ha estat intensificant la retòrica nuclear un mes després de l'inici de la invasió. Dimecres a la nit, la televisió estatal es va afanyar a advertir els líders de l'OTAN reunits aquest dijous a Brussel·les que no despleguessin tropes ni tan sols per mantenir la pau, o correrien el risc de desencadenar una tercera guerra mundial.





Els portaveus de propaganda de Putin van fer afirmacions sense fonament que Polònia buscarà un mandat per enviar forces de pau i que Varsòvia podria intentar recuperar el territori ucraïnès que abans formava part de Polònia, com la ciutat de Lviv.