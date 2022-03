Isabel Pantoja està fora de control: sabem què va passar a Cantora després del seu judici

Isabel Pantoja @ep





Coincidint amb la visita d' Isa Pantoja a Cantora per mostrar el seu suport incondicional a la seva mare, Isabel Pantoja , en un dels pitjors tràngols de la seva vida, acabem d'assabentar-nos de què va passar a la famosa finca quan la tonadillera i el seu germà Agustí van tornar de Màlaga després de les seves polèmiques i esquinçadores imatges en la tornada als jutjats.





Completament trencada, l'artista era incapaç de contenir el plor a la seva declaració davant el jutge minuts després de fer la passejada al judici envoltada d'una allau de mitjans de comunicació que la Guàrdia Civil va ser incapaç de contenir. Una escena inèdita que ha fet parlar molt els últims dies, ja que no són pocs els que denuncien que no es van respectar els drets d'Isabel Pantoja, titllant de vergonya i assetjament inadmissible la seva entrada als jutjats.





Però, com va reaccionar la mare de Kiko Rivera després d'aquest duríssim moment, que recorda quan va ser condemnada a presó el 2013 i en sortir del judici es va desmaiar després que el tiressin dels cabells i no la deixessin avançar de la quantitat de periodistes que l'envoltaven, una escena que mai no va imaginar que tornaria a viure?





Ha estat Antonio Rossi, a 'El programa d'Ana Rosa', qui ha revelat què va passar a Cantora aquest dimarts quan Isabel i Agustín van tornar de Màlaga. Tal com ha explicat el col·laborador, "la situació estava fora de control" per part de l'artista, encara que el seu germà també estava força "ansiós i nerviós".





Pel que sembla, el moment va ser tan dramàtic que es van posar en contacte directament amb l'hospital de Jerez de la Frontera –no ha especificat qui– perquè, presumiblement, volien obtenir consell mèdic davant l'estat d'ansietat d'Isabel.





Després de parlar amb l'hospital - segons Marisa Martín Blázquez, amb el metge habitual de la tonadillera - Agustín va abandonar Cantora al final de la tarda per "recollir tot el que li havien aconsellat en aquesta trucada", tornant a la finca de seguida "per assistir-hi a la seva germana".





Això sí, mantenint la prudència, Rossi ha preferit no entrar en detalls sobre què se li va receptar presumptament a Pantoja davant el seu estat "fora de control" pel seu dramàtic retorn als jutjats de Màlaga.