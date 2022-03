Denunciat un home a Dosrius per presumpte ús de trampes llaç per caçar

Els Agents Rurals de la Generalitat van denunciar el 9 de març passat un home que presumptament utilitzava llaços de caça per atrapar mamífers a Dosrius (Barcelona), ha informat el cos en un comunicat aquest dijous.





En assabentar-se que un gos s'havia quedat atrapat en un parany d'aquest tipus, els agents rurals de l'Àrea Bàsica del Maresme (Barcelona) i membres del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme (GEVA) van iniciar el passat mes de febrer una investigació al municipi.





Es van trobar cinc llaços instal·lats i sis preparats per ser utilitzats que estaven sent controlats periòdicament per una persona, i agents del GEVA van interceptar l'individu en el moment que presumptament els manipulava.





L'operació ha permès confiscar més de 100 llaços per a la captura de fauna en aquesta zona agrícola i, en una inspecció posterior, els agents han retirat 91 llaços més d'aquesta finca on ja s'havia denunciat els treballadors pels mateixos motius en 2017.





Aquesta pràctica constitueix un delicte tipificat al Codi Penal perquè és un mètode de caça "no selectiu i massiu", per la qual cosa l'home denunciat podria tenir conseqüències penals.