Detingut un home per agredir la seva parella davant dels seus fills per no donar-li diners per alcohol

Agents del Grup d'Atenció als Maltractaments (GAMA) de la Policia Local de València han detingut un home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere després d'agredir i insultar la seva parella davant dels fills menors d'edat per no donar diners per comprar alcohol.







La parella fa 18 anys que té relació i té tres fills menors en comú. Hi ha antecedents d'agressions prèvies de l'home i, de fet, va tenir en el passat una ordre d'allunyament sobre la dona que ja no està en vigor, segons han detallat fonts policials.





L'últim episodi va passar aquest dimarts, cap a les 22 hores de la nit, quan ella sembla que es va negar a facilitar a l'home diners per consumir alcohol. L'ara detingut presumptament la va agredir i va insultar davant dels nens i després va fugir de casa amb un dels fills.





Els agents de la unitat GAMA van atendre la dona i van arrestar l'home com a presumpte autor d'un delicte de violència de gènere.