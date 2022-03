Relat de la vida a Mariúpol, una ciutat arrassada que s'ha convertit "en un autèntic infern"

La ciutat de Mariúpol s'ha convertit en un símbol de la guerra d'Ucraïna per la barbàrie i el caos en què es troba sumida. Un treballador de MSF que va aconseguir sortir de la localitat a la vora del mar d'Azov explica que ha deixat enrere "un autèntic infern" i tem pel que pot passar a curt termini: "Fa un mes que va començar aquest malson i la situació empitjora cada dia".





Destrossos pels bombardejos a la ciutat de Mariúpol @ep





Sasha, que ha passat tota la vida a Mariúpol, posa veu a un context en què, "al principi, les coses semblaven més o menys normals". Quan van començar els bombardejos, "la nostra vida es va entrellaçar amb les bombes i els míssils que queien del cel, destruint-ho tot", afegeix, per relatar una vida en la qual a poc a poc anava perdent el compte de quin dia era i "tot era un llarg malson".





"Al principi, cap de nosaltres es podia creure el que estava passant, perquè actualment aquestes coses simplement no haurien de passar. No esperàvem una guerra ni bombes", assenyala, per fer balanç de com tot va canviar quan el president de Rússia, Vladímir Putin, va anunciar la matinada del 24 de febrer l'inici de la invasió. Vam estar tres dies sense menjar de la por que teníem.





"Com es pot descriure que la ciutat d'una persona esdevingui un lloc terrorífic?", planteja. Sense electricitat ni telèfon, ja no va poder treballar amb MSF i pràcticament se centrava a sobreviure, mentre al seu voltant s'aixecaven cementiris "fins i tot al pati d'una escola bressol".





Els ciutadans s'esforçaven per ajudar-se, explica Sasha, que va arribar a témer per la vida de la seva germana perquè registrava 180 pulsacions per minut. Amb el temps, es va aconseguir adaptar: "En comptes de glaçar-se de por durant els bombardejos, m'explicava tots els amagatalls que se li acudien. Jo continuava molt amoïnat per ella. Era clar que l'havia de treure d'allà".





Van canviar tres cops de lloc i van conèixer persones que ara són com família per ells --"la història ja ha demostrat que la humanitat sobreviu quan està unida i s'ajuda mútuament"--. Van poder viure petites espurnes de normalitat, però sabien que no estaven segurs i intentaven sortir de Mariúpol "cada dia".





SORTIR DE L'INFERN





"Un dia vam saber que sortiria un comboi, vam pujar al meu cotxe antic i ens vam afanyar a localitzar des d'on partia. Ho vam dir a tantes persones com vam poder. Ara m'entristeix enormement pensar en tots els qui no vaig poder avisar", explica, tot recordant "un caos i pànic gegantí amb molts automòbils anant en totes direccions".





En aquell moment, es va percatar del que estava vivint: "Vaig ser conscient que la situació era pitjor del que pensava". "Vam veure cràters gegants entre els blocs de pisos, supermercats devastats, installacions mèdiques i escoles, fins i tot refugis, on les persones havien buscat un lloc segur, destruïts", afirma.





Sasha "ara com ara" està fora de perill, però no sap què li oferirà el futur. Des de fora de Mariúpol, i ja amb accés a Internet, no troba paraules per descriure el que ha deixat enrere i per valorar notícies com el bombardeig rus sobre un teatre on es refugiaven civils.





"No vam tenir cap més remei que deixar enrere tants éssers estimats. Pensar en ells i en tots els que continuen allà és difícil de suportar. Em fa mal el cor de preocupació per la meva família. Vaig intentar tornar per treure'ls, però no ho vaig aconseguir. No en tinc notícies", diu.





El "malson" va començar fa un mes i a peu de carrer les necessitats són enormes, amb "condicions insuportables" per a una població de la qual només una petita part ha aconseguit escapar. Sasha adverteix que "un gran nombre de gent continua allà, amagats dins d'edificis destruïts o soterranis de cases en ruïnes sense cap mena de suport de l'exterior".





I es pregunta: "Per què tot això continua passant a persones innocents? Fins a quin punt deixarà la humanitat que continuï aquest desastre?"