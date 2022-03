Rússia va massacrar un comboi de refugiats als afores de Kíev

Edifici bombardejat a Kíev @ep





Al poble de Stoyanka-2, als afores de Kíev , mitja dotzena d'automòbils s'alineen a la carretera, plens de forats, amb la carrosseria destrossada per les bales i una explosió. Les seves finestres, que tenen rètols escrits a mà en ucraïnès que diuen "Nens", estan perforades o trencades. Les maletes dins dels vehicles semblen haver estat registrades i a més, hi ha diversos cadàvers que han estat recuperats per voluntaris o retirats per soldats russos.





Això és el que queda de la quarta part d'un comboi d'evacuació civil de 20 automòbils que va intentar escapar de la ciutat suburbana d'Irpin el matí del 6 de març. Quan el comboi va entrar a Stoyanka-2, les forces russes van obrir foc, molt probablement des d'un edifici proper, matant almenys quatre persones en els primers cinc cotxes i ferint-ne diverses més. La resta va aconseguir retrocedir, girar-se i fugir.





Oleksandr Syrtsov explica a The Kyiv Independent com es va desenvolupar la situació. “Vaig veure amb els meus propis ulls com els meus éssers estimats estaven sent assassinats a trets… com a carn de canó”, assegura per telèfon des de Kíev. “En 30 segons vaig perdre la meva amiga, la meva cosina, totes les meves coses, els meus documents, la meva auto… l'únic que vaig conservar va ser la meva vida”, afirma.





L'escena, encara que esgarrifosa, s'ofega a les desenes d'escenes similars que tenen lloc a tot el país. Les forces russes a tota Ucraïna han disparat contra els civils que fugien una vegada i una altra, matant i ferint una quantitat desconeguda d'evacuats.





El 23 de març, l'Oficina de l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans va informar que 977 civils van morir i 1594 més van resultar ferits des que Rússia va envair el 24 de febrer. ACNUR va advertir que el nombre real probablement sigui “considerablement més alt”.