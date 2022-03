Bielorússia alerta que la missió de pau proposada per Polònia seria el començament "de la Tercera Guerra Mundial"

Lukaixenko @ep





El president de Bielorússia , Alexander Lukaixenko, ha considerat aquest dijous que la missió de pau per a Ucraïna proposada per Polònia seria l'inici "de la Tercera Guerra Mundial".





En una reunió a la capital bielorussa, Minsk, Lukaixenko ha dit que els polonesos "estan bojos" i ha assegurat que si les persones "volen tenir un país" cal "aferrar-s'hi amb les dents i aguantar".





De la mateixa manera, segons ha recollit l'agència de notícies bielorussa BelTA, el president, el principal aliat de Moscou, considera que la situació "és molt greu" i "molt tensa".





El Govern de Polònia ha plantejat la possibilitat que l'OTAN enviï una missió de pau per a Ucraïna, una línia que l'Aliança en principi sempre ha descartat en la mesura que no preveu enviar tropes a territori ucraïnès per evitar un potencial enfrontament amb Rússia.