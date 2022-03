Amb calma i sense esvaïments

Els prejudicis i les manies heretades són extremadament corrosives per a la convivència. Des de sempre han actuat en detriment del progrés humà, de manera demolidora: forjant o aprofundint problemes que, si s'enfoquessin de forma objectiva i freda, se'ns mostrarien irrisoris, ridículs o, en tot cas, esmenables.





Amb satisfeta inconsciència es menysprea nombrosos semblants, ignorant les raons del que s'esdevé en aquestes persones. Des d'una posició distant i indiferent (per tant, reaccionària) s'exhibeixen asprors, ofenses, i també assetjaments i agressions, a qui no fan o diuen el que nosaltres, tant se val en la direcció que sigui.





@Alianza Editorial





Al seu extraordinari llibre Espanya intel·ligible, Julián Marías va analitzar un detall d'una crònica escrita per Andrés Bernáldez, capellà d'un municipi sevillà i amic de Cristóbal Colón. Detectava en aquest autor una atroç confusió entre la fe religiosa i els usos socials. Els jueus li feien olor de fritanga amb oli a causa de la seva afició als 'manjarejos' (guisats amb cebes i alls refregits) i li resultaven hediondos: “tenien l'olor dels jueus, per causa dels manjarejos, i de no ser baptitzats ”, deia el capellà. El seu prejudici s'accentuava perquè els jueus treballaven en allò que, segles després, s'anomenaria sector de serveis. Per a Marias, en canvi, els hebreus "estaven a l'avantguarda d'una organització econòmica cap a la qual va anar avançant tota l'Edat Moderna i que ha aconseguit la seva implantació als nostres dies".





L'estúpida inquina de Bernáldez era, simplement, intolerància envers els costums aliens. Així, interpretava que els jueus conversos, després de batejar els seus fills, els rentaven a casa per esborrar el baptisme; no semblava concebre la simple neteja. Marías afegia que “no es pot exigir allò que no es pot demanar”, ni que un poble “canviï els seus costums, que se senti aliè a si mateix, estranger a casa seva”.





Mig mil·lenni després d'aquella crònica, ens seguim trobant amb idees equivalents: amb la incapacitat d'assumir la diversitat de gustos, hàbits i tradicions, amb una intel·ligència pèssima de les intencions que se'n deriven.





Com i per què sorgeixen les fòbies? Com es pot suspendre la voràgine del que és quotidià de manera assenyada? Nascut a Mèxic, David Dorenbaum és un metge i psicoanalista que està familiaritzat amb Alfonso Reyes, Octavio Paz, José Enrique Rodó, Victòria Ocampo o Unamuno, entre d'altres escriptors hispans. Des de fa quaranta anys resideix al Canadà. Acaba de publicar Divaneos (Península). 'Divaneo' és un neologisme que resulta d'un joc de paraules entre divan i esdeveniment. D'origen àrab, divan és un moble entre sofà i llit que a partir del segle XIX va quedar popularitzat amb la pràctica psicoanalista de Freud, símbol de l'associació d'idees de metges i pacients. En tant que esdeveniment és un amorío passatger, també una distracció o passatemps.





Dorenbaum no dóna resposta a aquestes preguntes que acabo de formular, però sí que aborda en breus assajos la manca d'imaginació que ens incapacita per viure la sempre complexa realitat. O la conveniència de construir les identitats personals a través de la interacció, no de bombolles desfiguradores de la realitat.





Vivim envoltats d'objectes que no parem atenció. Ell es pregunta si els dispositius tecnològics són els equivalents de l'osset de peluix de la modernitat, que ens aixoplugava de nens i ens transferia seguretat. I destaca que, en canviar el nostre patró de respiració, canviem la manera com pensem i sentim.





Ara em trobo amb un llibre d'exercicis en família per allunyar l'ansietat de les nostres vides i combatre la por, la baixa autoestima i el fracàs escolar: El meu món en calma (Montena), de la psicòloga clínica Bárbara Tovar i la il·lustradora Cristina Picazo. Una altra mentalitat. Proposa un viatge a tres planetes: ment, cos, acció.





Què penso, què sento, què faig quan tinc por o estic nerviós? Cal identificar els senyals de l'inici d'aquells moments i localitzar el monstre de cadascú, diuen les autores, que fabrica pensaments molestos. Jo no sóc ansietat, tinc ansietat. Demanen recordar, en la idea de superar-nos, experiències en què haguem estat valents i valorats. Afrontar les inseguretats. Viure el present amb la consciència de com respon el cos a aquestes sensacions: respiració i postures. Relaxar successivament mans, braços, espatlles, coll, mandíbula... Aturar la ment una estona i atendre el cos.





Així mateix, el millor és ser explícits, clars i comprensius, cultivar la gratitud amb qui s'ho mereixi i sempre la benvolença (una voluntat bona, poderosa, confiada). Després d'aquesta pràctica habitual, la resta ve de més.