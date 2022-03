Accepten 15 i 8 anys de presó per la mort d'un home de 60 anys a Artesa de Segre

A la dreta, la dona i l'home que han acceptat 15 anys i mig i 8 anys i mig de presó respectivament, aquest dijous a l'Audiència Provincial de Lleida @ep







L' Audiència Provincial de Lleida ha condemnat aquest dijous un home i una dona a 15 anys i mig ia vuit anys i mig de presó, respectivament, en una vista de conformitat en què tots dos han acceptat les condemnes per la mort d'un home de 60 anys d'Artesa de Segre (Lleida) el desembre del 2018.





El pacte de conformitat d'aquest dijous evita la formació del jurat popular, prevista per a aquest divendres, i la celebració del judici , que estava previst que comencés dilluns que ve.

El principal acusat, al qual se li han aplicat els atenuants de drogoaddicció i confessió , ha acceptat 10 anys per un delicte d'assassinat; dos anys i mig per un delicte de detenció il·legal; sis mesos més per un delicte de furt i estafa continuat, i dos anys i mig més per un delicte de temptativa d'incendi.





Per part seva, la dona ha acceptat una condemna de vuit anys i mig de presó, dels quals cinc són per un delicte de còmplice d'assassinat; dos anys i mig més de presó per detenció il·legal; sis mesos de presó per un delicte de furt en concurs amb un altre d'estafa, i sis mesos per falsificació documental, a més d'una multa.





En el procés hi havia tres acusats més que han acceptat penes entre dos anys i sis mesos per la seva implicació en el cas pels delictes d'incendi en grau de temptativa i encobriment.