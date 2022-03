La CUP demana retirar la proposició de PSC, ERC, Junts i comuns sobre el català a les aules

El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera en declaracions al Parlament @ep







El diputat de la CUP al Parlament Carles Riera ha reclamat la retirada immediata de la proposició de llei presentada aquest dijous per PSC-Units, ERC, Junts i comuns per defensar el català a l'escola, i els ha convidat a sumar-se a la iniciativa presentada pels cupaires que planteja el català com a única llengua vehicular.





En declaracions al Parlament, Riera ha afirmat que la proposició de PSC, ERC, Junts i comuns és "un pacte contra la immersió lingüística, al qual amb tota normalitat es podria sumar Cs", i considera que situa el castellà com a llengua vehicular al mateix nivell que el català.





"Aquest era l'objectiu de Cs i ERC, Junts, PSC i comuns ho fan seu", ha lamentat el diputat anticapitalista, que ha sostingut que aquesta iniciativa parlamentària va contra un consens majoritari de la societat i de la comunitat educativa.





També considera que és "una pista d'aterratge per aplicar la sentència" del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fixa el 25% de castellà a l'educació catalana i deixa soles les escoles per aplicar aquesta sentència, segons ell.





Riera ha cridat a una resposta social "àmplia i massiva" que els obligui a retirar la proposició i per defensar l'escola en català i el model d'immersió que considera que sí que defensa la proposició de llei presentada pel seu grup parlamentari i que fixa que el català sigui la única llengua vehicular.





També ha explicat que aquesta iniciativa s'ha aprovat "amb el vistiplau del Govern" i no s'ha comptat amb la CUP per debatre-la, cosa que considera simptomàtica, perquè sabien que els cupaires no la donarien suport.