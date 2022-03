Troben el cadàver momificat d'una dona a Narón

Agents de Policia Nacional. Imatges d'arxiu @ep





Una comissió judicial ha autoritzat aquest dijous a primera hora de la tarda l'aixecament d'un cadàver gairebé momificat, que va ser localitzat a l'interior d'un pis emplaçat al número 669 de la carretera de Castella, a Narón (La Corunya).





La veu d'alarma la va donar el propietari de l'habitatge després que la llogatera a què tenia arrendada la casa no se li tornés a pagar el lloguer des del mes de novembre, cosa que li va estranyar ja que fins ara la dona sempre havia abonat la quantitat acordada dins el termini.





Després de diversos mesos, l'home va posar en coneixement d'agents policials el que li passava, desplaçant-se al pis de la zona d'O Ponto, a la parròquia de Piñeiros , per obrir en presència seva, tant de la Policia Nacional com Policia Local de Naron, habitatge.









DONA DE 65 ANYS

Ja a l'interior van descobrir un cadàver, que en principi se suposa que pot correspondre a la població, MAC M, nascuda el febrer del 1956 i que, per tant, hauria complert 66 anys el mes passat.





Fonts consultades per Europa Press han destacat que el cadàver ha estat traslladat a l' Hospital Naval de Ferrol , per fer-li la prova del coronavirus i posteriorment serà portada a l' Hospital Ribera Juan Cardona per poder efectuar-li l' autòpsia.