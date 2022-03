Felipe González critica que no es mostrés tolerància en altres crisis migratòries anteriors a Ucraïna

L'expresident del Govern, Felipe González @ep







L'expresident del Govern, Felipe González, ha criticat aquest dijous que la tolerància mostrada cap als refugiats ucraïnesos que fugen de la invasió russa per ser acollits als països europeus contrasta amb la falta d'empatia en altres crisis migratòries, quan els que arribaven eren “musulmans , africans o llatinoamericans".





Així ho ha manifestat l'exmandantari aquest dijous al col·loqui 'Polarització i incertesa a Espanya', organitzat per Esade i la Fundació Felipe González. L'expresident socialista (1983-1996) ha assenyalat que amb la guerra ucraïnesa l'"acceptabilitat" a donar acollida als refugiats és "molt més gran" a tots els països europeus.





A més, ha sostingut que és "molt evident" que el "rebuig" a l'arribada de refugiats en anteriors ocasions era per "problemes ètnics o religiosos". Alhora, ha qualificat com a "tolerants arrogants" als quals "no suporten la trucada del muetzí però no els molesten les campanes tot i que el despertin a les sis del matí".





"Tolerància és millor que intolerància, però millor que les dues coses és el coneixement del que pensa l'altre, per jo poder definir, coneixent el que pensa, si sóc tolerant o no", ha postil·lat.