Quan les aportacions a l'Estat depenen d'on trepitges: Catalunya paga 358 euros més al'any d'IRPF que Madrid

Delegació de l'Agència Tributària a Madrid. Imatge de fitxer @ep





Madrid és la comunitat autònoma que, amb caràcter general, compta amb els tipus més baixos a l'Impost de la Renda de Persones Físiques (IRPF) i per tant es converteix a la regió on menys es pagaria per aquest tribut. Així ho ha expressat un informe sobre el panorama de la fiscalitat autonòmica i foral 2022 en què el Registre d'Assessors Fiscals del Consell General d'Economistes compara la tributació en renda, patrimoni, successions i donacions i transmissions patrimonials per comunitats autònomes.





Cal recordar que la Comunitat de Madrid va aprovar de cara al 2022 una baixada de mig punt en tots els trams de l'Impost de les Persones Físiques (IRPF) i l'eliminació de tots els impostos propis de la regió . Així mateix ho va declarar Ayuso al setembre de 2021, assenyalant específicament els impostos sobre la instal·lació de màquines recreatives en establiments d'hostaleria autoritzats, els de Dipòsit de Residus, així com el recàrrec d'Impost d'Activitats Econòmiques.

















Com a exemple, els economistes han assenyalat que la diferència que s'ha de pagar entre Madrid i Catalunya per part d'un ciutadà amb una renda mitjana de 30.000 euros seria de 358 euros . Si aquesta renda és de 110.000 euros, la diferència entre Madrid i el País Valencià és de gairebé 3.000 euros i per a una renda molt alta, de 300.000 euros, la distància entre aquestes dues comunitats és de 18.000 euros.

















Per fer aquesta comparativa de la tributació a l'IRPF per comunitats, els economistes han partit d'un contribuent solter i sense fills amb edat inferior a 65 anys i sense discapacitat ni cap altra circumstància personal que pogués donar-li dret a deducció estatal o autonòmica. No obté cap renda diferent de la que prové del treball personal, l'única despesa de la qual és la de la Seguretat Social, i se li aplica la corresponent reducció per rendes del treball.

























BAIXADA GENERALITZADA D'IMPOSTOS A TOTES LES CCAA EL 2022



Els economistes han explicat les novetats principals del 2022 respecte a l'exercici anterior, destacant que quatre comunitats, a més dels territoris forals, han modificat les seves tarifes de l'IRPF i Catalunya les ha retocat .





De la seva banda, baixen Patrimoni Andalusia i Galícia; Castella i Lleó gairebé allibera de tributar per Successions i Donacions els familiars propers; i en Transmissions Patrimonials es baixen els tipus a Andalusia i Galícia . Sobre això, el president del REAF, Agustín Fernández, ha assenyalat que a moltes comunitats es presta una especial atenció a la despoblació i s'intenta pal·liar amb incentius fiscals molt diferents, "de vegades de poca entitat i de difícil gestió", fonamentalment a través deduccions al tram autonòmic de l'IRPF.





Tot i així, Castella i Lleó, per exemple, ha reclamat a Pedro Sánchez que és urgent rebaixar també els impostos sobre l'energia . Així ho ha afirmat aquest dijous el president en funcions de la Junta de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, durant una roda de premsa.













Com a conseqüència de l'alça de la inflació, els economistes assessors fiscals reclamen que es deflactin les tarifes de l'IRPF, estatal i autonòmiques, de territori comú, i que s'actualitzin altres paràmetres com ara dietes i despeses de quilometratge.





En concret, a IRPF rebaixen les seves tarifes Andalusia, Galícia, Madrid i Regió de Múrcia, mentre que els territoris forals del País Basc i Navarra les deflacten a l'1,5% i el 2%, respectivament. Catalunya rebaixa els trams inferiors de la tarifa i incrementa lleugerament els mitjans.





Pel que fa a l' Impost de Patrimoni, el més rellevant és la rebaixa de la tarifa a Andalusia i l'establiment d'una bonificació del 25% a Galícia, mentre que a Successions i Donacions destaca la rebaixa a Andalusia de la tarifa amb efectes en grup III i IV, bonificació del 99% a Castella i Lleó i bonificació del 99% a la Regió de Múrcia , però només per a les donacions al grup III -grups I i II ja estaven bonificats en ambdues modalitats-.





Finalment, a Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats a Andalusia es passa d'una escala a un tipus mínim més petit (7%), es baixa el tipus a Galícia, i les Balears incrementa un 0,5% al tipus marginal màxim de Transmissions . Amb tot, es pot concloure que la tendència marcada per les comunitats autònomes en general de cara a aquest any ha estat de baixades impositives, a excepció de Catalunya, que ha advocat per rebaixes fiscals a les rendes mitjanes baixes alhora que pujava les lligades a les rendes altes.









TENDÈNCIA POSITIVA DE LA RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA



L'estudi apunta que els ingressos tributaris lligats al finançament de les comunitats , en general, han evolucionat positivament després de la crisi . Això ha estat així, especialment, als cedits parcialment com l'IRPF i l'IVA. En el cas de tributs cedits totalment, la cosa ha estat diferent per diferents motius: per la seva regulació –Patrimoni i Successions i Donacions–; o per la punxada de la bombolla immobiliària -Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats-.





A l' impost sobre el patrimoni s'ha utilitzat menys la capacitat normativa. El més rellevant és la bonificació del 100% de Madrid i del 25% a Galícia, l'establiment de mínims exempts més baixos a Aragó, Catalunya, Extremadura i el País Valencià i, pel que fa a les tarifes, nou comunitats de règim comú han establert tarifes pròpies que s'aparten de l'estatal (0,2-3,5%).





L'impost equivalent dels territoris forals origina uns imports que cal pagar que, en general, són comparativament menors que en territori comú. En aquest sentit, el president del Consell General d'Economistes d'Espanya, Valentín Pich , ha insistit que s'hauria de prendre la decisió d'eliminar definitivament l'impost sobre el patrimoni i alguns fets imposables de la modalitat d'actes jurídics documentats que entorpeixen el trànsit. econòmic".





TRIBUTS PROPIS: NOMÉS RECAPTA PER ELLS UN 1,7%

El Consell General d'Economistes ha advertit que els impostos propis de les comunitats representen només l'1,7% de la recaptació tributària el 2020, i per això segueixen sent una escassa font de finançament per a les autonomies. La recaptació per impostos propis s'ha reduït en 396,1 milions d'euros el 2020 respecte del 2019, la qual cosa suposa un reflex dels efectes de la pandèmia en els ingressos d'alguns dels impostos.





Els ingressos per impostos propis i per habitant eren el 2016 de 47,9 euros i aquesta quantitat s'ha reduït el 2020 fins a 45,8 euros, amb diferències molt notables entre autonomies. Com a exemple, mentre que a les Balears els impostos propis suposen 115,9 euros, a Castella-la Manxa no arriben als 5 euros ia Madrid no superen l'euro per habitant. "Seguim a la jungla d'impostos propis que fa anys que advertim i encara no ha estat resolta", ha lamentat la directora de la Càtedra d'Hisenda Territorial a la Universitat de Múrcia, María José Portillo.





Els tributs relacionats amb el medi ambient suposen, el 2020, el 73,3% de la recaptació per tributs propis de les autonomies, i l'aigua és la principal font de gravamen d'aquest tipus de tributació. Per part seva, els impostos sobre residus suposen només el 2,1% de la recaptació per impostos propis i els impostos sobre emissió de gasos, el 4,2%.





Els economistes creuen que seria convenient un patró comú per a l'establiment de tributs que graven el mateix objecte imposable, ja que cada autonomia estableix l'impost de manera diferent, en molts casos per acabar gravant el mateix fet imposable. Tot i això, el camí que sembla que ha decidit recórrer l'Estat passa per la creació d'impostos estatals mediambientals --com el dels residus o el plàstic, que estan en tramitació-- i la compensació a les autonomies que ho havien establert amb anterioritat .