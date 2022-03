Només el 17% de les empreses d'Ucraïna continua operant

Refugiats ucraïnesos. Imatge de fitxer @ep





La guerra a Ucraïna provocada per la invasió de Rússia ha paralitzat completament el país, de manera que únicament el 17% de les empreses estan operant amb normalitat actualment, segons ha assegurat l'associació empresarial ucraïnesa European Business Association (EBA, pels seus sigles en anglès).









La dada la va donar la directora executiva de l'organisme, Anna Derevyanko, en un acte organitzat aquest dijous per l'Associació Espanyola de Directius. A més del 17% d'empreses que estan actives, un altre 29% no pot treballar i un altre 29% ha decidit operar únicament en remot. Tot i el conflicte, només el 19% ha tancat oficines o sucursals i únicament un 1% ha tancat del tot.





Tot i això, aquestes xifres tenen en compte les companyies més grans del país, que tenen més facilitats d'adaptació. Pel que fa a microempreses, el 42% de les societats no estan operant, i només un 13% poden dur a terme la seva activitat del tot. Un altre 13% ha decidit operar en remot.





El 43% de les pimes i grans empreses només tenen recursos per subsistir uns mesos, mentre que el 24% de microempreses ja no tenen prou recursos per continuar operant.

Aquestes xifres tenen un impacte directe en els salaris dels treballadors, ja que un 37% de les empreses no poden fer front al pagament del salari íntegre dels seus empleats i un 3% ha retallat a les nòmines, mentre que un 4% ha pogut anticipar sous.