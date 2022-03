Sindicats educatius veuen "posicions molt allunyades" respecte al Govern català després de la segona mediació

Sindicats educatius després de la reunió amb la Conselleria dEducació @ep







La segona reunió de mediació entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i els sindicats educatius convocants de les vagues s'ha acabat aquest dijous sense acords, segons les organitzacions: "De moment les posicions estan molt allunyades".





Així ho ha assegurat la portaveu Eli Pericas en declaracions als periodistes al final de la trobada, en nom de les organitzacions UstecStes, CCOO, Intersindical-CSC, AspepcSps, UGT, CGT i Usoc.





Pericas ha explicat que demà divendres hi haurà una altra reunió i ha cridat a la mobilització: “És on tenim la nostra força, amb la gent al carrer”.

En aquest sentit, les properes jornades de vaga estan previstes per al 29 i el 30 de març: el 29 hi haurà una manifestació unitària i el 30 n'hi haurà a les quatre capitals catalanes ia les Terres de l'Ebre (Tarragona), i els sindicats han divulgat cartells de convocatòria aquest dijous a la tarda.





Per part del Govern, la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, Dolors Collell, ha atribuït la llunyania de les posicions que aquest dijous les parts s'hagin intercanviat documentació per primera vegada: “És lògic, hi ha posicions en què estem més a prop, i d'altres en què estem més lluny. El més important és que anem avançant i que ens acabem trobant”.





Ha destacat que hi ha "un bon clima i voluntat d'entesa" i ha assegurat que la Conselleria seguirà --textualment-- les hores i els dies que faci falta.

Tot i això, Collell ha apuntat que el departament "no entén gaire" que es mantingui la convocatòria de vaga per al 29 i el 30, cosa que s'ha traslladat als sindicats.