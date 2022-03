Govern central i transportistes arriben a un acord però la vaga continua

Diversos camions en una marxa lenta /@EP





Les associacions que formen el Comitè Nacional de Transport per Carretera han arribat a un acord amb el Govern després de 14 hores de negociació. Tot i això, l'atur de transportistes continua perquè des del Ministeri de Transport no s'han assegut a parlar amb la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, els membres del qual consideren que les ajudes per 1.000 milions d'euros i les rebaixes de 20 cèntims al carburant són engrunes.





D'aquesta manera, des de la Plataforma per a la Defensa del Transport de Mercaderies per Carretera han avisat que seguiran amb l'atur indefinit, almenys, fins que puguin asseure's a negociar amb la ministra de Transports, Raquel Sánchez. Tot i això, per part del Govern central s'han mostrat confiats després de l'acord amb CNTC i esperen que es pugui convèncer la resta perquè suspenguin l'atur i reprenguin la seva activitat habitual.





COM ÉS L'ACORD?





Pel que fa a l'acord entre el Govern central i el CNTC, en un document subscrit per les associacions de transportistes membres del Comitè es recull que les ajudes que el Govern d'Espanya donarà al sector són de més de 1.050 milions d'euros.





En concret, han pactat una rebaixa del combustible, que serà en realitat una bonificació de 0,20€ per cada litre de gasolina, gas, gasoil o adblue. En concret, l'Executiu posarà 15 cèntims i els 5 cèntims restants seran de les petrolieres. Aquesta bonificació es mantindrà, almenys, fins al proper 30 de juny.





Des del Ministeri calculen que es destinaran més de 600 milions d'euros a aquest fi i, a més, indiquen que suposarà un estalvi mensual al voltant de 700 euros per a cada camió que funcioni amb gasoil.





D'altra banda, al pacte també s'hi inclouen 450 milions d'euros que es destinaran a concedir ajudes directes al sector del transport de mercaderies, però també al de viatgers. En concret, se li atorgaran 1.250 euros a cada camió, 950 euros a cada autobús, 500 euros a cada furgoneta i 300 euros a cada vehicle lleuger com ara taxis o ambulàncies. Com a màxim, una empresa podrà rebre 400.000 euros.





D'altra banda, s'ampliarà el termini dels venciments dels préstecs ICO al sector de transport fins a 8 o 10 anys. I el període de carència s'ampliarà en 6 mesos. Quant al pressupost per als ajuts a l'abandonament a la professió, està previst que es dupliqui.





Des del Ministeri, d'altra banda, han acceptat enviar al CNTC un esborrany de projecte llei per aplicar "els principis de la llei de la cadena alimentària" al sector abans del 31 de juliol. Serà quan s'aprovi un decret llei que es prepara per a aquest 29 de juliol quan entrin en vigor aquesta i la resta de mesures.





"El Govern central ha complert amb la seva part i el sector del transport ha de ser responsable (...) no és admissible que se sotmeti a la societat més incertesa, les reivindicacions del Comitè i de la plataforma han estat àmpliament ateses i no hi ha motius ni excuses per no reprendre totalment l'activitat", ha apuntat la ministra de Transports, Raquel Sánchez.