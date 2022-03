Foment del Treball anuncia un recurs contra la reforma de la Via Laietana plantejada per Colau

La patronal Foment del Treball ha anunciat que presentarà un recurs econòmic - administratiu al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) "per paralitzar les obres que es faran a la Via Laietana", ha explicat el seu president, Josep Sánchez Llibre .





Josep Sánchez Llibre @ep





"Entenem que el que ha plantejat l'alcaldessa Colau és de tal magnitud que, perquè fos possible, es requeriria una reforma del Pla General de l'Àrea Metropolitana", ha afirmat Sánchez Llibre davant dels mitjans. "L'Ajuntament ho ha plantejat com una simple reforma d'un local comercial o una casa particular", lamenta.





Des de Foment retreuen a Colau la seva forma d'actuar "davant un carrer tan significatiu que va trigar 100 anys a poder connectar el centre de Barcelona i el Mar ". "Aquest no és el camí", assenyala.





"Colau sempre vol anar per la part del darrere, i nosaltres hem dit "prou". Per això, presentarem el recurs i que sigui la justícia la que decideixi", ha conclòs el president de Foment.