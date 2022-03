Biden afirma que l'OTAN respondrà davant un atac químic rus a Ucraïna

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha afirmat aquest dijous que l'OTAN respondrà a un possible atac químic rus a Ucraïna, encara que ha evitat assenyalar el tipus de reacció que desencadenaria.





Joe Biden @ep

"Respondrem si les usa (armes químiques), però la naturalesa de la resposta dependrà de la naturalesa de l'ús", ha declarat en roda de premsa a la seu de l'OTAN després de la cimera extraordinària dels líders aliats i la cimera del G7.





Sense voler desvetllar si aquest pas provocarà una intervenció militar de l'OTAN, el president nord-americà ha assegurat que es prendrà la decisió arribat el moment.





Sobre les sancions econòmiques contra Moscou, Biden ha insistit que les mesures "no dissuadeixen" a Putin de seguir l'acció militar contra Ucraïna, sinó que l'objectiu és incrementar el cost de l'ofensiva. "Cal estar segur que després d'un mes cal sostenir les mesures, però no aquest mes o el següent, sinó tot el que queda d'any, això és el que el pararà (a Putin)", ha defensat.





En tot moment, Biden ha tingut paraules de reconeixement per als socis europeus de l'OTAN, en defensar que l'organització militar "mai, mai ha estat tan unida com en aquest moment", assegurant que Amèrica del Nord i Europa han de seguir demostrant aquest nivell de fermesa i unitat.





"Putin apostava al fet que l'OTAN es dividiria i no pensava que podíem mantenir aquest nivell de cohesió. Està aconseguint just el contrari del que esperava", ha indicat.





Pel que fa al paper de Xina en el conflicte ucraïnès, el mandatari nord-americà ha esgrimit motius econòmics per concloure que espera que Pequín no ajudi Rússia en la contesa. "La Xina entén que el seu futur econòmic està més vinculat a Occident que ho està a Rússia, espero que no s'impliqui (en la guerra)", ha resumit.