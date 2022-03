L'ensemble Amystis rastreja les influències polifòniques del jove Tomás Luis de Victoria

De Ribera & Navarro. Masters of the Spanish Renaissance

Amystis i Ministrils de la Reyna





Portada del disc





Cada cop es fa més palesa la necessitat de la narrativa. Un relat ajuda a despertar la curiositat per alguna cosa embastant fets solts al tapís d'una història, que genera un context que els dóna sentit dins del conjunt. Com quan Wittgenstein, en les críptiques proposicions del seu Tractatus Logico-philosophicus, postulava que el món és la totalitat dels fets, no de les coses, és a dir, que allò que importa no són les coses, els elements individuals en si, sinó les relacions que s'hi estableixen. Això ve a tomb perquè hi ha moltes maneres de presentar un enregistrament de música renaixentista espanyola, però, davant de la mera inclusió de peces al disc sense més relació que la proximitat cronològica o estilística, hi ha la possibilitat de construir un relat que les posi en relació dins un context que els confereixi un sentit. I aquesta és precisament la filosofia que regeix l'obra De Ribera & Navarro. Masters of the Spanish Renaissance.





La joint venture escomesa pel sextet vocal Amystis i pel conjunt instrumental Ministriles de la Reyna ha construït una narració de la joventut musical del gran Tomàs Luis de Victòria -qui probablement representa la cimera la polifonia renaixentista espanyola-, a través de l'enregistrament de les obres de dos dels seus mestres, Bernardino de Ribera i Juan Navarro. D'aquesta manera, el projecte articula amb subtilesa les influències del mestre Victòria, presentant les creacions d'aquells que el van formar a l'art i la tècnica de la composició.





Tomàs Luis de Victoria va iniciar els seus estudis musicals com a “seise”, o nen cantor, a la catedral d'Àvila, i va romandre-hi fins a l'any 1565, data en què es va desplaçar a Roma per estudiar al Col·legi Romà. I en aquest temple castellà va rebre els ensenyaments de Bernardino de Ribera i Juan Navarro, els quals li van ensenyar tot allò necessari sobre la polifonia, el cant, el contrapunt i la praxi de l'orgue. La música d'aquests dos mestres va haver d'influir necessàriament en la forma de compondre les seves obres magistrals. Cap dels dos no és excessivament conegut pel gran públic, i, no obstant, ens han fet arribar un llegat que posa en evidència la grandesa de la creació musical en aquesta Espanya renaixentista.





Aquesta iniciativa d'Amystis s'allunya sens dubte de la pràctica comuna d'apostar pels grans clàssics, cosa que redueix el risc que implica donar a conèixer música que la història ha relegat a un segon pla, independentment de la qualitat i el grau de bellesa formal. I és que, per desgràcia, sovint aquestes figures han quedat eclipsades per l'ombra de Victòria, com subratlla Carlos Gutiérrez Cajaraville ( Home principal en la seva professió: revisió i noves aportacions a la biografia de Bernardino de Ribera [ca.1520-1580 ] ): “en el nostre relat històric, la vida de Bernardino de Ribera comença in media res, lligada indefectiblement a l'educació musical de Tomás Luis de Victoria ”. El mateix li va passar a Juan Navarro.





Juan Navarro, anomenat l'Hispalensis pel seu origen sevillà, va ser un gran compositor i mestre de capella a les catedrals d'Àvila i de Salamanca, entre altres càrrecs que exerceix al llarg de la seva vida. En morir havia deixat el gruix de la seva obra llesta per a la impremta, i va ser el seu nebot qui deu anys més tard la va arribar a editar a Roma el 1590. Es tracta del llibre Psalmi, hymni ac Magnificat totius anni, quatuor, quinque. ac sex vocibus concinendi. Necnon Beatae semperque Virginis Dei Genitricis Mariae diversorum temporum antiphonae in fine horarum dicendae , que conté 53 peces, entre salms, himnes, magnificat i antífones marianes.





Per la seva banda, Bernardino Ribera va néixer a Xàtiva al voltant de 1520 i va ser mestre de la capella de les catedrals de Múrcia, Àvila i de Toledo, i també mestre de cor a l'avilès, on va coincidir amb el jove Victòria. Sembla que el que ens ha arribat de la seva obra està concentrat al Còdex polifònic 6 de la catedral de Toledo.





Al disc també hi és present el compositor Sebastián de Vivanco, que va ser condeixeble de Tomás Luis a Àvila, i l'obra del qual, fruit dels ensenyaments que tots dos van compartir, afegeix una altra pinzellada a la fresca de les seves joventuts musicals. Igualment, el treball inclou un Magnificat de 1r to del mateix Victòria.





El conjunt Amystis va ser fundat per José Duce Chenoll a l'any 2010 amb el desig de compartir la passió per la música vocal i instrumental del Renaixement i Barroc espanyol. De Ribera & Navarro és el seu quart llançament discogràfic, en què l'ensemble està acompanyat pel grup Ministriles de la Reyna , que dirigeix Javier Martos Carretero. Amystis anteriorment ha gravat Mortals que estimeu, Joan Baptista Cabanilles (2012), O Pretiosum Music for the Blessed Sacrament (2016) sobre l'obra de Joan Baptista Comes, i Ressons del Parnàs the hidden spanish madrigal (2020), tots per al segell Brilliant Classics.





No es tracta d'una selecció de peces polifòniques religioses del segle XVI, De Ribera & Navarro és una història, el relat de les mocedats de Tomàs Luis de Victòria, a través de la música dels seus mestres i del seu company d'estudis, i és també la narració de la vida a les capelles musicals, com indica el mateix Duce: “He volgut mostrar, no només una música interessant i poc coneguda, sinó una mirada al passat, a la praxi musical a l'Espanya del segle XVI ja com era el treball a les capelles musicals”.