PSC i comuns demanen a Junts mantenir-se a l'acord de la proposició de llei del català

La diputada del PSC-Units al Parlament Esther Niubó i el portaveu dels comuns, Joan Mena, han demanat a Junts no abandonar l'acord de la proposició de llei per modificar la Llei de Política Lingüística, registrada aquest dijous per PSC-Units, ERC, Junts i els comuns.





En una entrevista de Ser Catalunya en què han intervingut tots dos aquest divendres, Niubó ha confiat que, des de Junts, "podin refer aquesta situació i no es despengin d'aquest consens tan important".





Ha defensat que l'acord representa una millora del sistema educatiu que estableix que el català continuï sent el centre de gravetat i llengua vehicular , "però hi ha un reconeixement que el castellà també ha de ser una llengua d'aprenentatge i ha de tenir una presència adequada" garantir el domini de totes dues llengües.





Mena ha exigit a Junts "posar el català per sobre dels interessos partidistes", i no perdre el consens ni la transversalitat que hi ha al voltant de la immersió lingüística des de fa 30 anys, segons ell.





"Respectant els seus debats, jo espero que no abandonin aquest consens i aquesta transversalitat i posin per davant els interessos del català", ha insistit Mena després que Junts fes marxa enrere en l'acord, cosa que ERC va criticar aquest dijous.





L'exconsellera d'Educació Irene Rigau ha recordat a la mateixa entrevista que el tràmit parlamentari inclou un procés d'esmenes mitjançant el qual es poden incorporar modificacions, i ha garantit: "La proposta que es va presentar manté la immersió lingüística d'una manera total, i no pot ser que estiguem dient mentides desorientant la gent”.