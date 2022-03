La UE tanca un acord amb els EUA per augmentar en 15.000 bcm el subministrament de gas natural liquat

Ursula von der Leyen @ep





La Unió Europea ha tancat un acord amb els Estats Units (EUA) a partir del qual el país nord-americà subministrarà 15.000 milions de metres cúbics (bcm) al mercat comunitari per reduir la dependència dels combustibles fòssils russos, segons han anunciat la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels EUA, Joe Biden, en una compareixença de premsa.





En un comunicat, La Casa Blanca precisa que els EUA "treballaran amb socis internacionals" per garantir aquest subministrament a la Unió Europea (UE). A més a més, la Comissió Europea s'ha compromès a adquirir 50.000 milions de metres cúbics de gas natural liquat nord-americà fins al 2030, en virtut d'un acord pensat per reduir la forta dependència energètica que la UE té de Rússia.





Aquest acord de subministrament comptarà amb la implicació del sector privat i implementarà recomanacions per reduir la demanda de gas de Rússia i accelerar el desplegament d'energies netes.





Tant la UE com els EUA s'han compromès a reduir els gasos d'efecte hivernacle, tant de la capacitat addicional del gas natural liquat com també del subministrat a través de gasoductes, abaixant les emissions de metans i construint noves infraestructures d'hidrogen. La Comissió Europea prepararà un marc regulatori per assegurar el subministrament energètic i l'emmagatzematge de gas en el mercat comunitari.