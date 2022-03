Línies d’autobusos afectades per la Volta Ciclista a Catalunya 2022

Volta Ciclista /@Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat





Amb motiu de la disputa de la setena i última etapa de la 101a edició de la Volta Ciclista a Catalunya, diumenge 27 de març al matí i al migdia, amb sortida de Barcelona i final a la muntanya de Montjuïc, diverses línies de bus veuran modificat o limitat el recorregut, entre les 6.30 i les 14.30 hores, pel districte de Sants-Montjuïc, carretera de Collblanc, Gran Via (entre el Prat i plaça Espanya), l’Hospitalet, Esplugues i Sant Just Desvern.





La darrera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya 2022 sortirà de l’av. Reina Maria Cristina a les 10.45 hores en direcció pl. Espanya i carrers Creu Coberta, Sants, Riera Blanca, trav. de les Corts i carretera de Collblanc en direcció a l’Hospitalet de Llobregat, Molins de Rei, la Palma de Cervelló, Begues i Castelldefels, per acabar retornant des de l’Hospitalet a Barcelona per l’autovia de Castelldefels, pl. Cerdà i, a través de la Gran Via, arribar fins a Montjuïc, on es farà un circuit de sis voltes per finalitzar l’etapa.





Per aquesta raó, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) recomana recorreguts alternatius o bé destinar més temps del previst per fer els desplaçaments durant aquestes hores i a l’entorn dels llocs per on transcorrerà la cursa. En total, 24 línies de bus de TMB estaran afectades pel pas de la Volta: D20, H8, H10, H12, H16, V1, V5, 13, 46, 54, 55, 63, 65, 67, 68, 78, 79, 109, 115, 125, 150,157, Bus Llançadora Funicular de Montjuïc i Bus Turístic (ruta vermella).