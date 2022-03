Manu Tenorio, sobre Rosa López: "No pots guanyar un concurs i pretendre tenir el carnet vitalici d'artista"

Manu Tenorio ha acudit al programa 'Juntos' de Telemadrid per presentar el seu nou disc i de pas, deixar un encàrrec per a la seva companya d'Operación Triunfo, Rosa López , que recentment va fer una entrevista amb Jordi Évole on va parlar en profunditat del seu pas pel concurs més popular de la història de la televisió espanyola.





Manu Tenorio @ep





A l'entrevista amb Évole, Rosa López va afirmar haver tingut problemes amb Hisenda en sortir del concurs, arribant a deure 80 milions de pessetes i perdent tot el que va aconseguir guanyar després de passar per OT. Aquesta situació va ser comentada per Tenorio al programa de Telemadrid.





"La seva veritat és completament certa, però això s'hauria evitat si hagués tingut un gestor en condicions", va dir Manu Tenorio, deixant entreveure que la guanyadora d'OT no es va envoltar de les millors persones al sortir del concurs. "Cadascú explica la pel·lícula segons li ha anat", va afegir.







“Personalment, a mi em va anar molt bé i no ho puc negar. La majoria de nosaltres veníem de famílies de nivell mitjà i tinc companys que en van sortir amb un petit patrimoni ”, va assenyalar Tenorio.





Tot i això, la frase més sonada de Tenorio va arribar una mica després, quan va semblar carregar contra la seva excompanya en afirmar que "no pots pretendre guanyar un concurs i que a partir d'aquí ja tinguis un carnet vitalici d'artista ".