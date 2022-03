Arià Paco guanya el premi Roc Boronat d’ONCE Catalunya

El jurat del XXIV premi literari Roc Boronat ha escollit Arià Paco com a guanyador de la 24 edició /@ONCE







El jurat del XXIV premi literari Roc Boronat ha escollit Arià Paco com a guanyador de la 24 edició per l’obra Covarda, vella, tan salvatge, que es publicarà a l’Editorial Amsterdam al setembre de 2022. La cerimònia d’entrega del premis Roc Boronat ha tingut lloc aquest dijous 24 de març a l’Auditori ONCE Catalunya en un acte presidit per Natàlia Garriga, Consellera de Cultura. Durant la vetllada, s’ha homenatjat l’escriptor Rafel Nadal amb el lliurament com a record d’un exemplar en braille del seu llibre Quan en dèiem xampany i un altre en suport sonor de Quan érem feliços.











La novel·la guanyadora narra el retrobament de quatre amics en la vintena. Distanciats per les aspiracions professionals de cadascú, en el transcurs d’un estiu enrarit, assistim als seus anhels i frustracions, als intents infructífers de comunicar-se i a la sensació de no pertànyer enlloc. Com un teló de fons, Igualada és la llar que els arrela i alhora el lloc d’on tots volen fugir.





Amb 29 anys, Arià Paco, graduat i màster en filosofia, ha estat guardonat amb el premi Valldaura-Memorial Pere Calders amb la novel·la Mentir a les mosques. També ha publicat Panòptic i articles en diversos mitjans. El 2020 va rebre la Beca Montserrat Roig d’ajuda a la creació literària de l’Ajuntament de Barcelona.





El premi Roc Boronat, convocat per ONCE Catalunya, està dotat amb 6.000 €. Covarda, vella, tan salvatge, d’Arià Paco, arribarà a les llibreries al setembre amb l’Editorial Amsterdam que des del 2015 s’encarrega d’editar l’obra premiada amb el Roc Boronat.





A la categoria exclusiva per a escriptors cecs o amb discapacitat visual greu,

Sara Molina ha guanyat en l’apartat de prosa amb l’obra El dia que les paraules van perdre els seus filtres. El premi està dotat amb 900 €.





COMPROMÍS DE L'ONCE AMB LA LLENGUA CATALANA





El delegat territorial d’ONCE Catalunya Enric Botí ha destacat el compromís de la institució amb la llengua catalana i la producció literària i ha afegit que “aquest premi celebra que la cultura ens fa millor com a persones i que, si a més és inclusiva, ens fa a tots iguals”. Botí ha subratllat la bona participació que en aquesta edició ha estat la segona més alta de la història amb 84 títols. També ha destacat la bona entesa amb l’Editorial Amsterdam a l'hora d'impulsar el premi.





Helena Guilera, editora d’Amsterdam i membre del jurat, ha destacat “la sensibilitat i la intel·ligència de la novel·la d’Arià Paco, que desplega el retrat d’una generació desarrelada, teixit de personatges vius i d’una escriptura polièdrica i prenyada de sentit.”





L’ONCE Catalunya convoca cada any els premis literaris en llengua catalana Roc Boronat en memòria d’aquest escriptor i polític republicà, promotor del Sindicat de Cecs de Catalunya, organisme que tenia com a objectiu ser l’òrgan representatiu de tots els cecs catalans en temps de la República.





El jurat de l’edició d’enguany l’ha presidit Enric Botí, delegat territorial d’ONCE a Catalunya, i ha estat format per Marta Xirinachs, subdirectora de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya; Helena Guilera, editora d’Amsterdam; Leandro Lamor, delegat de l’agència EFE a Catalunya; Núria Juanico, periodista cultural del Diari ARA; Marc Cerrudo, guanyador en la categoria de narrativa a l’anterior edició; i David Bernardo, president del Consell Territorial d’ONCE Catalunya.







HOMENATGE A L'ESCRIPTOR RAFEL NADAL





Durant la vetllada, l’Organització ha agraït els bons moments literaris que ha fet passar al collectiu de l’ONCE a Catalunya el periodista i escriptor Rafel Nadal.









Nadal va néixer el 1954 a Girona. Va començar la seva carrera com a periodista durant els anys 70 com a corresponsal a París. Posteriorment va passar per Punt Diari, El Periódico de Catalunya, El País i Diari de Barcelona, com a subdirector. Va tornar a El Periódico de Catalunya i va impulsar el llançament de l'edició en català i va ser el seu director de 2006 a 2010. Actualment escriu a La Vanguardia i col·labora a RAC 1 i Televisió de Catalunya.