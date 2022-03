Mor l'actriu Maria Fernanda D'Ocón als 84 anys

L'actriu valenciana María Fernanda D'Ocón als 84 anys va morir als 84 anys aquest dijous, segons va confirmar la Unió d'Actors i Actrius, que va expressar el seu "més sincer condol" als familiars i amics de l'artista.





L'actriu valenciana Maria Fernanda D'Ocón. @Firma: FACILITADA PER UNIÓ D'ACTORS I ACTRIUS (EP)







María Fernanda Conejos Gómez, nom real de la intèrpret, va dedicar la major part de la seva vida i la seva trajectòria professional al teatre, encara que també va fer aparicions en cinema i televisió.





Va començar a actuar com a aficionada al TEU i va debutar com a professional amb una obra de Miguel Mihura, 'Maribel i l'estranya família'. Va formar companyia pròpia durant sis anys i entre el 1966 i el 1976 va ser la primera actriu del Teatre Nacional María Guerrero, dirigit per José Luis Alonso.





A la seva llista de treballs figuren, entre altres grans títols, 'Misericordia', de Galdós, 'El cercle de guix caucasià', de Bertold Bretch, 'El full vermell', de Miguel Delibes o 'Fuenteovejuna', de Lope de Vega.





La seva bona feina va merèixer diversos guardons, com el Margarita Xirgu, el Premi Mayte, dues vegades el Nacional del Teatre, el Premi Almagro i el Miguel Mihura.





Des del món de la cultura s'estan produint les primeres reaccions de dolor per la mort, a Barcelona, d'aquesta gran dama de l'escena, entre elles la del ministre de Cultura, Miquel Iceta, que s'ha fet ressò de la notícia del decés amb un "descans en pau".





"FER HISTORIA"





Per la seva banda, el Centre de Documentació Arts Escèniques i Música ha subratllat que María Fernanda D'Ocon "va fer història" al teatre espanyol , especialment durant l'època de José Luis Alonso com a director del Teatre María Guerrero.





També han expressat el seu condol des d'altres àmbits, com el de la festa. La Junta Central Fallera ha recordat que era una persona “molt vinculada a les Falles, especialment a la Falla Manuel Melià i Fuster Maria Fernanda D'Ocón, comissió que porta el seu nom i de la qual n'ha estat part fonamental”.