Una gimnasta de 10 anys que aspirava a anar als JJOO mor en un bombardeig sobre Mariúpol

Una gimnasta de 10 anys que va morir en un bombardeig rus de Mariúpol està en camí de convertir-se en campiona olímpica, assegura un representant ucraïnès de l'esport. Kateryna Dyachenko va morir aparentment en un atac d'artilleria contra la casa de la seva família a la ciutat assetjada a la costa sud d'Ucraïna .





L'enternadora de gimnàstica Lidia Vynogradna va afirmar a Metro.co.uk que "mai no podrà perdonar Rússia" pel vessament de sang desfermat al seu país que ha reduït el port marítim a ruïnes. Lidia va descriure Katya com una atleta 'treballadora' i 'apassionada' que es preocupava per tots els que l'envoltaven.





Kateryna Dyachenko @instagram







La guanyadora de la medalla, que es mostra somrient alegrement després dels triomfs a les competicions, era a casa amb els seus pares i el seu germà quan la ciutat va ser bombardejada per les forces russes. Segons els canals de les xarxes socials ucraïneses, va morir quan un projectil va colpejar la casa. "Una de les bombes va colpejar la casa de Katya mentre estava amb la seva mare, el seu germà i el seu pare" , va dir la Lidia. A Katya i al seu pare els va caure el sostre a sobre i van morir immediatament. La mare ho va veure tot.





La mare i el fill van sobreviure i van ser portats al darrer hospital que quedava a Mariupol. "Parlem amb un veí que els portava roba i algunes coses més. La mare estava psicològicament en molt mal estat", afirma Lidia. Entre el 16 i 17 de març l'aviació russa va bombardejar aquest hospital on eren i ningú va sobreviure, per la qual cosa va morir tota la família.





Lidia, de 34 anys, de Kíev, va donar la notícia a través del seu compte d'Instagram dimecres, dient que els "grans somnis" de Katya havien estat truncats per les forces russes que "volen reduir a cendres aquesta heroica ciutat". Li va dir a Metro.co.uk que havia conegut la gimnasta rítmica i la seva entrenadora, Anastasia Meshchanenkova, "en nombroses ocasions en diverses competicions nacionals".





Les imatges compartides per Lidia, que pertany a la Federació Ucraïnesa de Gimnàstica Rítmica, mostren la gran promesa de Katya mentre participava en competicions i mostrava trofeus i medalles. “Katya era una gimnasta treballadora que va assistir a diverses competicions i va guanyar medalles”, va dir la Lidia. “Tenia talent i es podria haver convertit en campiona olímpica algun dia. El club on practicava sempre notava que era una gimnasta rítmica súper apassionada per l'esport i que sempre ajudava tothom”.