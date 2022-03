Augmenten lleugerament a Espanya els casos de shigelosi, una infecció de transmissió sexual

A Espanya estan augmentant lleugerament els casos de shigelosi, una infecció bacteriana de l'aparell digestiu, de transmissió sexual el símptoma principal de la qual és la diarrea i que pot afectar menors i persones adultes, segons una revisió duta a terme per investigadores del Centre Nacional d'Epidemiologia i del Centre Nacional de Microbiologia de l'ISCIII, en col·laboració amb el Ministeri de Sanitat.





La shigelosi sol tenir bon pronòstic /@EP







La publicació d'aquesta revisió, que aporta dades sobre la situació a Espanya entre el 2016 i el 2021, arriba unes setmanes després que el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) advertís d'un augment de infeccions produïdes per 'Shigella sonnei' resistent al tractament amb antibiòtics entre homes que mantenen sexe amb homes.





En aquest sentit, el departament que dirigeix Carolina Darias ha publicat, de forma complementària a l'informe del CNE, una altra revisió que avalua el risc d'aquest augment de casos a l'esmentat col·lectiu advertit per l'ECDC.





La shigelosi sol tenir bon pronòstic, encara que pot complicar-se en nens de poca edat, ancians, pacients desnodrits i persones immunodeprimides. En cas que necessiti tractament, es tracta amb antibiòtics, encara que alguns ceps del bacteri que causa la malaltia, 'Shigella spp', han desenvolupat resistència a aquests fàrmacs .





En concret, la revisió duta a terme pel CNE ha analitzat els casos i brots de shigelosi notificats entre els anys 2016 i 2021 a la Xarxa Nacional de Vigilància Epidemiològica (RENAVE), que recull informació relativa a edat i sexe dels casos, possibles mecanismes de transmissió i característiques microbiològiques dels aïllats, entre d'altres qüestions.





Durant el període d'estudi es van notificar 1.985 casos i 18 brots de la malaltia. La incidència acumulada de shigelosi va augmentar entre el 2016 i el 2019, arribant a un màxim d'1,2 casos per 100.000 habitants aquest últim any, i va disminuir posteriorment entre el 2020 i el 2021, amb 0,3 casos per 100.000 habitants en tots dos anys. L'any passat, malgrat que només algunes comunitats autònomes van notificar casos a la RENAVE, el nombre de casos va ser lleugerament superior a l'any anterior.





La malaltia va ser més freqüent en homes que no pas en dones, fonamentalment en individus entre 15 i 49 anys. Així mateix, l'espècie de Shigella més aïllada durant el període d'estudi va ser 'S.sonnei', seguida de 'S.flexneri', encara que aquestes dades s'han de prendre amb prudència perquè no es disposava d'informació en aproximadament la meitat dels casos.





Només en 9 dels 1.985 casos detectats constava com a mecanisme de transmissió les relacions sexuals, però, novament, aquestes dades s'han de prendre amb cautela perquè el possible mecanisme de transmissió no es va recollir en més del 90 per cent dels casos.





Per això, la revisió recomana reforçar la notificació de la malaltia a Espanya, especialment la informació relativa a la transmissió, a la caracterització microbiològica ia les resistències als antimicrobians.