Dos chihuahues agressius sembren el terror a un poble del Regne Unit

Chihuahua @unsplash





Una històrica ciutat comercial del Regne Unit, Corsham , està sota el setge d'un parell de chihuahues hooligan que s'han unit per terroritzar altres mascotes. Els dos gossos són tan agressius que han atacat fins i tot un pastor alemany que és gos policia. Ara els té por i no s'hi vol acostar.





Una altra persona que passejava els seus dos gossos de gairebé 30 quilograms cadascun va ser atacada per aquests temibles chihuahues, que van córrer directament cap a ells amb intenció de mossegar-los, segons revela Metro. El regnat de terror dels dos chihuahues ha arribat tan lluny que ha hagut d'intervenir la regidora del municipi , Ruth Hopkinson, assegurant que ha rebut diverses queixes sobre aquests dos gossos.





"Vaig rebre una trucada d'un resident que havia tingut una trobada molt desagradable amb un parell de gossos al carrer principal on estaven sense corretja. Eren gossets. L'home que va trucar té un gos ex policia, és un pastor alemany, així que és un gos gran", assenyala la regidora.





“ Van aparèixer dos chihuahues desagradables que van atacar el pastor alemany, per la qual cosa la mida d'un gos no reflecteix la seva agressivitat ”, afirma davant dels mitjans “Aparentment, no és la primera vegada que es comporten de manera agressiva. No estaven lligats, i l'amo va pensar que en ser petits eren amigables. Però cal anar amb compte”, conclou.