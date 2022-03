Condemnades a set anys de presó per assassinar un nadó tirant-lo a un contenidor d'escombraries a Tarragona

Palau de la Justícia de Tarragona @ep





El magistrat de l'Audiència de Tarragona ha condemnat una mare i una àvia a set anys de presó cadascuna per la mort violenta d'un nadó.





A la sentència, el magistrat les ha condemnat per un delicte d'assassinat amb agreujant de parentiu i "eximent incompleta de por insuperable" , i ha manifestat que hauran d'indemnitzar els familiars de la víctima amb 15.000 euros per a cadascun.





Ha explicat que ha quedat provat que la mare del nadó es va quedar embarassada entre finals de juny i principis de juliol del 2019, quan tenia 18 anys, i que va decidir amagar-ho a tota la seva família i interrompre l'embaràs.





En haver superat les 14 setmanes de gestació, la clínica "no estava autoritzada per procedir a la interrupció quirúrgica del seu embaràs", i amb la intenció de continuar ocultant el seu embaràs, no va acudir al metge, la revisió o el control.





Durant la nit del 23 al 24 de març del 2020 va donar a llum a la seva habitació una nena "que va néixer viva", i va amagar la nadó a l'interior del seu armari, fins que la mare de la major, també acusada , va descobrir la petita.





"Totes dues acusades, davant el temor a la reacció del pare i marit si descobria l'enllumenament, van decidir mantenir oculta la criatura a l'armari fins que l'home abandonarà el domicili familiar per després deixar-la en un contenidor d'escombraries", ha afegit.





Així doncs, cap a les 10 hores del 24 de març del 2020, l'àvia va treure la nena de l'armari, "la va posar en una caixa de cartró embolicada amb un llençol i una manta i la va deixar en un contenidor d'escombraries", on va morir .