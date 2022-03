Aquests són els oligarques russos que han invertit en el futbol europeu

Des que Rússia envaís militarment Ucraïna s'ha parlat molt de Roman Abramóvich, l'oligarca rus amo del Chelsea. Fins ara, doncs per sancionar el país que lidera Putin, la Premier League va decidir destituir el magnat rus. Però no és l'únic multimilionari d'aquell país que ha invertit en equips de futbol de les lligues europees i n'esmentarem alguns.





Abramóvitx no és l'únic multimilionari d'aquell país que ha invertit en equips de futbol de les lligues europees /@catalunyapress





Abramóvich va aconseguir el club anglès l'any 2003 invertint-hi 170 milions d'euros. Una suma de diners que es va destinar bàsicament a cobrir deutes, ja que Ken Bates, el seu anterior propietari, l'havia comprat per tan sols una lliura. Com dèiem, la Premier League l'ha destituït i això no és tot, perquè el govern del Regne Unit ha decidit confiscar algunes de les seves propietats i congelar els seus actius, que ascendeixen a 15 mil milions de lliures.





No obstant, hi ha altres multimilionaris russos que han invertit en el futbol europeu per amagar-hi les seves fortunes. És el cas, per exemple, de Maxim Demin, que és l' accionista majoritari de l'AFC Bournemouth, equip que ara es troba a la segona categoria del futbol anglès.







També podem esmentar Dmitry Rybolovlec, que és el propietari de l'AS Monaco després de comprar una participació al club l'any 2011. En aquell moment es va comprometre a invertir a l'equip 220 milions d'euros en quatre anys i això va suposar un gran impuls per al club.





D'altra banda, Valery Oif és el magnat rus propietari del Vitesse Arnhem des de l'any 2018, un equip que juga a la Primera Divisió de la lliga professional de futbol dels Països Baixos. I Alexander Knaster, ciutadans russoamericans amb passaport britànic compta amb el 75% de les accions del Pisa, que juga a la Sèrie B italiana.





Acabem amb l' oligarca rus Alisher Usmanov, que va ser el màxim inversor de l'Arsenal fins a l'any 2018, quan va vendre les accions.