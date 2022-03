300 persones van morir pel bombardeig al teatre de Mariúpol, segons les autoritats locals

Mariúpol @ep





Unes 300 persones van morir com a conseqüència de l'atac llançat per Rússia sobre un teatre de la localitat ucraïnesa de Mariúpol , segons les autoritats locals, que han recordat que al costat de l'edifici havia escrit la paraula "nens" per advertir que a dins hi havia civils.





L'atac es va produir el 16 de març i, fins ara, no s'havia ofert un balanç aproximat de víctimes. L'Ajuntament ha assegurat que serien unes 300 les víctimes mortals, a partir del que han declarat testimonis.





Les autoritats han expressat el seu pes per "totes les víctimes innocents de la boja guerra lliurada contra Ucraïna", iniciada el 24 de febrer per ordre del president de Rússia, Vladimir Putin.





Moscou ha justificat l'atac al teatre al·legant que era un objectiu militar, pretext similar al que ha utilitzat en altres incidents polèmics com ara el bombardeig a un hospital de la mateixa zona o el recent atac sobre un centre comercial als afores de Kíev.





L'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans estima que 1.035 civils han mort a Ucraïna des que va esclatar el conflicte, entre els quals 90 nens. Tot i això, assumeix que la xifra real de víctimes serà "considerablement més gran", en part per la falta de dades que hi ha sobre el que ha passat en àrees com Mariúpol.