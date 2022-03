Guia per fer la declaració de la renda de l'exercici 2021

Els tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) han publicat aquest divendres, a uns deu dies que arrenqui la Campanya de la Renda corresponent a l'exercici 2021, un decàleg amb les claus per evitar errors abans de confirmar l'esborrany i aprofitar al màxim aquesta campanya , que estarà marcada novament pels ERTE, així com per les ajudes excepcionals per 'Filomena' o el volcà de La Palma i la pujada de gravamen a rendes altes.





Una persona mostra un codi QR amb què accedir a la declaració de la Renda @ep







La primera recomanació que fan els tècnics amb vista a l'inici de la Renda 2021 és evitar precipitar-se. Segons expliquen, la majoria dels ciutadans confirmen precipitadament l'esborrany només descarregar-lo del Servei 'Renda Web' . Davant d'això, els tècnics recomanen dedicar un temps a revisar-lo per repassar l'índex del Manual i incloure els imports que no figuren com a lloguers, els ajuts públics rebuts i totes les deduccions i reduccions fiscals possibles.





Aquest any, igual que el passat, Gestha va advertir que bona part dels treballadors que hagin estat a ERTE i guanyin menys de 22.000 euros anuals hauran de presentar la declaració , llevat que no superin els 14.000 euros, i és probable que resulti a ingressar. En canvi, els tècnics lamenten que no s'hagi aprovat un règim de fraccionament similar al de l'any passat. Una casella específica per informar del seu saldo a la de Patrimoni.









PUJADES DELS TIPUS DE GRAVAMEN





Els tècnics d'Hisenda recorden que la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2021 va modificar l'escala general de gravamen de la base liquidable general de la Llei de l' IRPF per introduir un tram nou a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen aplicable del 24,50 per 100. Totes les comunitats autònomes tenen aprovades les seves escales respectives de la base liquidable general, podent arribar-se en els trams més alts a aplicar tipus de fins a un 54%.





D'altra banda, la Llei de Pressupostos també va modificar l'escala de gravamen de la base liquidable de l'estalvi per introduir, tant a escala estatal com autonòmica, un nou tram a partir de 200.000 euros amb un tipus de gravamen aplicable del 13%, per cosa que el tipus arriba al 26%.





INGRÉS MÍNIM VITAL





Els tècnics concreten que la prestació de l'Ingrés Mínim Vital està exempta , juntament amb les rendes mínimes d'inserció i els altres ajuts per a col·lectius en risc d'exclusió social de les comunitats autònomes o de les entitats locals, amb un límit màxim anual conjunt d'1, 5 vegades l'indicador públic de rendes d'efectes múltiples, i aquest límit el 2021 és de 11.862,90 euros.





En aquest sentit, afegeixen que els perceptors de l'ingrés mínim vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració.





Donada la baixa quantia d'aquestes prestacions, Gestha no veu lògic que la simple percepció d'aquest tipus de renda obligui a la presentació de la declaració, encara més quan el seu import total està exempt, i en la majoria dels casos la declaració no suposarà ingrés ni devolució, ja que no hi haurà rendes subjectes a retenció. Aquesta situació es manté incongruentment des del passat any.





De la mateixa manera, afegeix que aquesta percepció no dóna dret a cap altre tipus de deduccions familiars (família nombrosa, familiars amb discapacitats a càrrec i monoparentals amb dos fills).





MILLORES I ACLARACIONS EN LA TRIBUTACIÓ DE LLOGUERS D'IMMOBLES





A banda de recordar les deduccions entorn de la rehabilitació energètica en edificis, els tècnics d'Hisenda han apuntat que es redueix en els exercicis 2020 i 2021 de sis a tres mesos el termini perquè les quantitats degudes pels arrendataris tinguin la consideració de saldo de dubtós cobrament i puguin deduir-se dels rendiments íntegres del capital immobiliari.





D'altra banda, els arrendadors diferents dels "grans forquilles" que tinguin llogat un local a empresaris o professionals per a la seva activitat econòmica, i hagin acordat voluntàriament a partir del 14 de març de 2020, rebaixes del lloguer de les mensualitats de gener, febrer i març de 2021, i amb uns requisits, poden computar com a despesa deduïble la quantia de la rebaixa.





El 15 de setembre de 2021, el Tribunal Suprem va fixar el criteri per determinar l'amortització d'immobles heretats o donats, que el cost d'adquisició és el valor del bé a l'impost sobre successions o donacions o el seu valor comprovat (exclòs del còmput el valor del sòl), més les despeses i tributs i, si escau, les inversions i millores efectuades en els béns adquirits.





Anteriorment, el criteri de l'Administració suposava que només era amortitzable per a aquest tipus de béns l'import satisfet en la seva adquisició, cosa que a la pràctica implicava que només fos deduïble l'amortització per les despeses (notaria, registre) i tributs (pagament de l'impost) sobre Successions i Donacions) relatius a l'adquisició, i les inversions i millores.





En un altre sentit, s'ha modificat la Llei de l'IRPF per clarificar que la reducció per l'arrendament de béns immobles destinats a habitatge només es pot aplicar sobre el rendiment net positiu declarat pel contribuent en la seva autoliquidació, sense que se'n permeti l'aplicació rendiment net positiu calculat durant un procediment de comprovació, que anteriorment possibilitava el Tribunal Suprem, davant dita manca de concreció.





EXEMPCIÓ PER AJUDES: BORRASCA "FILOMENA" I EL VOLCÀ DE LA PALMA





Aquest any estan exemptes els ajuts excepcionals concedits en els supòsits de defunció i d'incapacitat absoluta permanent causats directament per la borrasca ' Filomena ' i els ajuts concedits per danys personals provocats directament per les erupcions volcàniques a l'illa de La Palma.





Com a conseqüència de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja a l'illa de la Palma , també es modifica la Llei de l'IRPF, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, per incloure entre les causes de les exempcions dels ajuts públics per reparar la destrucció d'elements patrimonials causats per incendi, inundació, enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals.





REBAIXA DE L'APORTACIÓ INCENTIVADA A PLANS DE PENSIONS





A més, es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals el límit general de reducció aplicable a la base imposable per les aportacions i contribucions als plans de pensions, si bé es preveu que el nou límit es pugui incrementar en 8.000 euros més per a les contribucions empresarials. La modificació aposta per incentivar les contribucions empresarials en lloc de les individuals realitzades pel contribuent.





Així mateix, es redueix de 2.500 a 1.000 euros anuals el límit màxim aplicable per aportacions a sistemes de previsió social dels quals sigui partícip, mutualista o titular el cònjuge del contribuent.





Els tècnics també assenyalen que els afectats per l'erupció volcànica de l'illa de La Palma, amb caràcter excepcional i exclusivament entre el 6 d'octubre del 2021 i el 5 de juliol del 2022, els treballadors a ERTE, els titulars d'explotacions agràries, forestals , ramaderes o d'establiments mercantils, els autònoms que hagin suspès o cessat a l'activitat o els que hagin perdut el seu habitatge habitual per l'erupció, fins al 5 de març d'aquest any poden disposar anticipadament dels seus drets consolidats en plans de pensions, plans de previsió assegurats i plans de previsió social empresarial i els mutualistes de mutualitats de previsió social amb les condicions i el límit màxim establerts.