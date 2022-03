El ple de Barcelona rebutja deixar sense efecte la ZBE després de l'anul·lació del TSJC

L'oposició retreu al Govern municipal haver implementat l'ordenança "de manera improvisada" /@EP





El ple de Barcelona ha rebutjat una proposició de Cs que demana deixar sense efecte la Zona de Baixes Emissions (ZBE) després de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que anul·la l'ordenança.





La proposició ha comptat amb els vots a favor de Cs, PP, Valents i la regidora no adscrita, Marilén Barceló, l'abstenció de Junts, i els vots contra el Govern municipal (BComú i PSC) i ERC.





La iniciativa ha entrat al ple per una moció d'urgència i també reclama retirar les multes imposades fins ara i paralitzar la imposició de noves sancions, i tramitar una nova ordenança per regular la ZBE que corregeixi les qüestions que assenyala la sentència del TSJC.





Durant la presentació de la proposició, la presidenta de Cs al consistori, Luz Guilarte, ha criticat que l'ordenança s'ha realitzat "de manera improvisada", amb falta de rigor i consens, i considera que no s'ha tingut en compte l'afectació que té per als ciutadans, per això ha insistit que s'ha aplicat malament.





BADIA DEFENSA EL CONSENS



Davant les crítiques dels grups de l'oposició, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia , ha recordat que l'ordenança s'ha fet amb consens institucional i de la ciutadania, i ha assegurat que no s'ha fet "de pressa i corrent" i que s'ha desenvolupat amb un calendari d'amortització per no perjudicar els ciutadans.





A més, ha insistit que mai han situat un calendari per vetar els vehicles amb etiqueta groga (B): "És una tasca que s'ha de fer amb màxim consens, que s'ha de preveure amb molt de temps i ara no és el moment al que s'hauria de fer un anunci d'aquestes característiques”.





"POLÍTIQUES MAL ENFOCADES"



El regidor Max Zañartu (ERC) ha destacat que no és la primera vegada que un tribunal "tomba una ordenança per un defecte de forma" , ha recordat que el seu grup va avisar que els estudis previs a la implementació no contemplaven alternatives, i ha recalcat la importància d'establir un calendari a llarg termini que de confiança en la mesura.





Per part seva, Francina Vila (Junts) ha criticat que el Govern municipal impulsa "polítiques mal enfocades" amb el suport d'ERC , als quals ha avisat que se'ls girarà en contra --ha dit--, i ha demanat que escoltin a l'oposició i usin les eines que se'ls ofereix.





Óscar Ramírez (PP) ha lamentat que " Colau intenta imposar un model de ciutat que no és el que necessita Barcelona" i ha criticat que el Govern municipal no té voluntat, segons ell, d'implementar millores en l'ordenança.





Finalment, Eva Parera (Valents) els ha demanat que no recorrin la sentència perquè augura que el Tribunal Suprem no acceptarà el recurs i creu que amb la ZBE l'Executiu local va escollir "el camí ràpid i fàcil".