El Govern adjudica a la UPC la gestió i explotació del CFPA de Martorell

Al procés es van presentar la Fundació Eurecat i l'empresa MSX/@EP



La Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat ha adjudicat a la UPC la gestió i l'explotació del Centre de Formació Professional d'Automoció (CFPA) de Martorell (Barcelona), ha informat el Govern aquest divendres.





La concessió es prolongarà durant 15 anys, prorrogables a 10 més, i el centre, que es va inaugurar el 2015, impartirà formació professional inicial, formació professional per a l'ocupació i formació programada per a empreses destinada al sector de l'automoció.





El Govern, a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), va obrir a l'octubre del 2020 un període de consultes amb el sector per definir les condicions de la licitació, en un procediment regulat per un acord de Govern d'abril del 2019 entre diverses conselleries.





Un any més tard, es va posar en marxa la licitació per adjudicar el contracte de gestió i explotació del centre per a un termini de 15 anys, prorrogable a deu anys més.





La convocatòria del SOC per gestionar el centre es va tancar el 15 de febrer i s'hi van presentar la Fundació Eurecat i l'empresa MSX.





La Generalitat havia obert el juliol del 2019 un procés de licitació del contracte per a la gestió i l'explotació del centre com a espai de formació integral del sector, amb un preu de 2,53 milions d'euros i una durada màxima de 25 anys.





El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, ha celebrat l'adjudicació i ha sostingut que amb l'elecció de la UPC es comença a caminar per explotar "tota la potencialitat d'un centre que permetrà consolidar la competitivitat del sector".





Es desenvoluparan activitats de promoció de relacions de cooperació amb altres centres nacionals i internacionals de formació, i la prestació serveis d'orientació professional i inserció laboral.





També es cercarà promocionar la innovació tecnològica i la investigació lligada a la formació, així com la realització d'activitats per a la sostenibilitat i la preservació mediambiental al voltant de la formació.





El rector de la UPC, Daniel Crespo, ha sostingut que l'adjudicació és una gran notícia per a la universitat i la societat catalana, segons un comunicat.





"Una vinculació que adquireix un sentit especial en l'àmbit tecnològic i que incrementarà la competitivitat del país a través d'una foració de qualitat de les persones en un sector essencial com és el de l'automoció", ha afegit.







Els estudis de formació professional que s'impartiran són el grau mitjà d'electromecànica de vehicles automòbils, el grau mitjà de manteniment electromecànic i el grau mitjà en mecanització.





També es donaran els graus superiors d'automoció, de mecatrònica industrial, de programació de la producció en fabricació mecànica i d'automoatització i robòtica industrial.