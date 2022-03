La Fiscalia Europea investiga com a delicte de "malversació de fons europeus" el contracte del germà d'Ayuso

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso durant una visita a l'explotació Agropecuària L'Espino Camí de l'Espino / Signatura: Ricardo Rubio/ EuropaPress













La representant a Espanya de la Fiscalia Europea, la fiscal Concepción Sabadell, ha demanat a Anticorrupció totes les diligències relacionades amb l'adjudicació que afecta Tomás Díaz Ayuso, però Anticorrupció no hi ha accedit perquè entén que no s'aprecia en aquest moment que hagi pogut cometre's un delicte de malversació de fons comunitaris, però sobretot perquè considera que el departament europeu no hauria d'investigar la part relativa a tràfic d'influències o prevaricació, que és competència exclusiva de la Fiscalia espanyola.







La petició de la Fiscalia Europea ha derivat en un conflicte de competències que haurà de resoldre la fiscal general de l'Estat.





Per això, Dolores Delgado ha convocat dilluns que ve a la Junta de Fiscals de Sala, l'òrgan assessor que reuneix els fiscals de màxima categoria i que Delgado està obligada a escoltar abans de prendre una decisió. Fonts fiscals expliquen que la Fiscalia espanyola no pot impedir que l'europea investigui presumptes delictes derivats del mal ús dels fons europeus, per la qual cosa té competència per indagar si els diners pagats per la Comunitat de Madrid a l'empresa amb què col·laborava el germà de Díaz Ayuso es va emprar realment per això. Però el dubte és si aquesta competència arrossega tota la causa; és a dir, si per investigar la malversació també ha d'assumir la resta de la investigació, que se centra en possibles delictes de trànsit d'influències, falsificació de la facturació o negociacions restringides als funcionaris.







La llei que regula les competències de la Fiscalia europea estableix que aquest departament és competent per investigar els delictes que afectin els interessos financers europeus, però també aquells que es trobin “indisociablement vinculats” a ells. I aquí és on sorgeix el conflicte perquè el departament que dirigeix Concepción Sabadell sosté que la investigació de les màscares del germà de la presidenta de Madrid no es pot dividir en dos i el cap d'Anticorrupció, Alejandro Luzón, defensa que sí. Això serà el que haurà de decidir la fiscal general la setmana que ve.





Si Delgado considera que la causa es pot esqueixar, la Fiscalia Europea només indagarà la malversació de fons Feder, mentre que Anticorrupció se centraria en la resta de delictes, que, com afecten directament el funcionament de l'Administració pública espanyola, han de ser investigats aquí.





Aquests delictes, a més, són els que podrien tenir més recorregut segons Anticorrupció, que des del principi ha donat pràcticament per descartat que existís malversació de fons perquè sembla estar demostrat que els diners pagats per la Comunitat de Madrid a l'empresa vinculada al germà de Díaz Ayuso, Priviet Sportive SL, es va emprar a comprar mascaretes.





AYUSO LI RESTA IMPORTÀNCIA A LA INVESTIGACIÓ EUROPEA





La presidenta de la Comunitat de Madrid, preguntada aquest divendres sobre el pas fet per la Fiscalia Europea, ha tret importància a la investigació oberta pel contracte vinculat al seu germà. “La mateixa Fiscalia Anticorrupció ja ha corregit aquesta informació, ha deixat clar que no hi ha cap tipus de delicte de corrupció, igual que ha manifestat la Cambra de Comptes, un organisme independent, la Intervenció, composta per funcionaris independents, o la comissió de contractacions de l'Assemblea. Després de tants organismes, falta l'ONU per pronunciar-s'hi”, ha assenyalat Díaz Ayuso.