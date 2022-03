Putin compara Occident amb els nazis pels seus intents de "cancel·lar" la cultura russa

Vladimir Putin @ep





El president rus, Vladimir Putin , ha acusat aquest divendres els "estats occidentals" d'adscriure's a la "cultura de la cancel·lació" en un intent d'eliminar els èxits d'"un país mil·lenari" com és Rússia.





"La notòria 'cultura de la cancel·lació' s'ha convertit en l'abolició de la cultura russa", ha assenyalat Putin durant un lliurament de premis a Moscou.





Compositors com “ Txaikovski, Xostakòvitx, o Rachmaninov estan exclosos dels cartells dels concerts, i els escriptors russos i els seus llibres també estan prohibits ”, ha lamentat el president.





El president rus va traçar un paral·lelisme amb "l'últim cop que els nazis van dur a terme una campanya massiva d'aquest tipus per destruir literatura objectable a Alemanya fa gairebé 90 anys", segons declaracions recollides per l'agència TASS.





Putin ha denunciat finalment "diversos estats occidentals, amb la plena connivència i, de vegades, amb el suport de les elits governants", de "cancel·lar tot un país mil·lenari". "Estic parlant de la discriminació progressiva de tot allò relacionat amb Rússia", ha dit el president.





La contribució de la cultura russa al desenvolupament de la civilització mundial no té preu . Durant segles, els mestres russos de la literatura, la música i les belles arts han donat a la humanitat no només noves tradicions estètiques, sinó també ideals i significats que han es converteixin en pautes morals, espirituals per a milions de persones, per a generacions senceres", ha conclòs