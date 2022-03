La selecció espanyola de futbol comença a preparar el Mundial a Cornellà

Luis Enrique amb Raúl de Tomás /@PRENSA RFEF (EP)





La selecció espanyola de futbol comença a preparar aquest dissabte el Mundial de Qatar 2022 amb un amistós contra Albània que disputarà a l'estadi del RCD Espanyol, a Cornellà de Llobregat. El matx començarà a les 19:45h i entre els internacionals, només hi ha dos jugadors que van gaudir de minuts en el darrer matx davant aquesta selecció ara fa quatre anys i mig.







Així, el blaugrana Jordi Alba i Koke Resurrección, l'actual jugador de l'Atlètic de Madrid, podran repetir contra Albània. La resta de jugadors són la mostra de la important renovació que Luis Enrique ha fet en el seu combinat: com dèiem, cap no va participar en el 3-0 del precedent més proper.





En aquella trobada, Espanya es va classificar matemàticament per al Mundial de Rússia gràcies al triomf. I cal apuntar que també en les altres sis ocasions en què les dues seleccions s'han vist les cares, la Roja ha guanyat . De fet, el combinat espanyol està acostumat a golejar els albans: els han marcat 29 gols i només n'han encaixat dos .





D'aquesta manera, això és el que s'espera del matx de demà, molt més ara que sembla que Luis Enrique ha trobat un equip que, de nou, s'agrada sobre el terreny de joc. De fet, s'espera que l'estadi de l'Espanyol estigui ple, i és que la Roja fa 18 anys que no juga un partit a la província de Barcelona i això és un al·licient més per comprar una entrada.





La RFEF va confirmar aquest dijous que ja s'han venut el 75% de les entrades , per la qual cosa només faltaven per adquirir 10.000 de les 40.000 disponibles. I des de la Federació ressaltaven que, de manera habitual, és a les hores finals quan s'acaben de vendre les últimes.





RAÚL DE TOMÁS, BAIXA





Els que no podran veure els aficionats que acudeixin a l'estadi és a Raul de Tomás, que s'ha lesionat i ha causat baixa d'última hora . Però encara que no hi pot comptar, Luis Enrique no el substituirà i tindrà un home menys. El que sí que serà David Raya, la novetat del seleccionador asturià per als amistosos d'aquest dissabte i de dimarts que ve abans Islàndia, que ha entrat a la convocatòria en lloc de David De Gea.





A més, completen la convocatòria els següents jugadors: Unai Simón, Robert Sánchez, Marcos Alonso, Jordi Alba, Laporte, Pau Torres, Eric García, Diego Llorente, Azpilicueta, Carvajal, Rodri, Koke, Pedri, Marcos Llorente, Gavi, Carlos Soler, Dani Olmo, Sarabia, Moratra, Ferrán Torres i Yéremi Pino.