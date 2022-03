Deixen lliure un sicari al qual se li atribueixen més de cent morts

Un agent de la policia nacional al costat del vehicle. Imatge de fitxer @ep





L' Audiència Nacional (AN) ha deixat lliure Jonathan Andrés Zuloaga Celemín, àlies 'El Nene' , un sicari colombià al qual se li atribueix l'autoria intel·lectual i material de més de 100 morts , entre elles les de la sogra.





Tot i això, els magistrats li han imposat una sèrie de mesures cautelars. Així, li han prohibit abandonar Espanya i han ordenat que se li retiri el passaport, que designi un domicili perquè pugui estar localitzat i que comparegui cada quinze dies a seu judicial , segons han confirmat fonts jurídiques a Europa Press.





El passat mes de setembre, la Sala Penal de l'Audiència Nacional va acordar extradit a 'El Nene' a Colòmbia, que ho reclamava per homicidi, direcció d'organització criminal, tinença il·lícita d'armes i narcotràfic , si bé l'Audiència Nacional va descartar entregar-lo per aquest últim delicte perquè considera que en la petició d'extradició "no es conté una referència ni un relat mínimament individualitzat i precís" respecte a aquest il·lícit.





En concret, Colòmbia va sol·licitar a Espanya que enviés a Zuloaga per la mort a trets de dos ciutadans en episodis ocorreguts al març i abril del 2015 . Tot i això, la Policia Nacional va informar el mes de maig passat, després de detenir-lo, que a 'El Nene' se li atribueix l'autoria intel·lectual i material de més de 100 morts, entre elles la de la seva sogra, que va cometre, presumptament, com a venjança per un possible furt de diners propietat de lorganització criminal.





Les autoritats colombianes descriuen una llarga trajectòria criminal amb què Zuloaga hauria passat de ser cap de sicaris de 'L'Oficina' a líder de 'La Cordillera', una organització que té influència en diversos departaments colombians i que compta amb ramificacions internacionals al llarg de tot el món.





Ell va ser el presumpte encarregat de posicionar el seu grup criminal com una organització bèl·lica, organitzada i jerarquitzada, així com de la seva expansió i consolidació a Europa. Per això, la captura es va interpretar com un cop a línia de comandament de l'organització criminal.





Se li atribueix l'articulació d'activitats de narcotràfic a gran escala a Amèrica del Sud, Panamà, Estats Units, Mèxic i Cap Verd. I es creu que va entrar a Espanya el 2015, amb la projecció de muntar diverses sucursals de l'organització 'La Cordillera' al nostre país ia Bèlgica i França.